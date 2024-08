Osam studentskih back to school laptopa - do 1.300 eura

Studentski laptopi reflektiraju potrebe poslovnih uređaja, budući da podosta ovise o kolegijima, smjerovima i fakultetima. I dok za društvene smjerove studentima treba osnovni laptop, oni na tehničkim fakultetima za pojedine bi namjene mogli trebati puno jače uređaje. Za studentske potrebe izdvojili smo najveći broj uređaja, njih osam i među njima ima doista laptopa za svaku namjenu sa i bez grafičkih kartica, naprednijih ekrana i ultra dugog trajanja baterije.

Acer Swift Go OLED NX.KLEEX.00E

SPECIFIKACIJE – Acer Swift Go OLED NX.KLEEX.00E Ekran 14” / 2880 x 1800 / OLED / 60 Hz Procesor AMD Ryzen 7 7840U (8 / 16 T) Grafička kartica AMD Radeon 780M Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Operacijski sustav - Jamstvo 4 godine Cijena 1.049,00 eura

Jedan od laptopa koje smo testirali u našem labu je Acer Swift Go i on zahvaljujući svom vrhunskom OLED ekran, snažnim komponentama pruža velike mogućnosti za studente koji trebaju laptop za kreativne aplikacije. Pri tome je ovaj model s masom od samo 1,3 kg iznimno prenosiv, a moguće je ostvariti preko 9 sati autonomije.

Dizajnerski, radi se o minimalističkom modelu koji ima metalno kućište, pomalo podsjeća na Macbook modele i ima tanke rubove oko ekrana. Upravo je ekran glavna prednost uz kompaktne dimenzije i izradu. Radi se o 14'' OLED panelu rezolucije 2880 x 1800 piksela i s DisplayHDR 500 certifikatom. Ekran ima omjer stranica 16:10 i 60 Hz te pokriva 100% DCI-P3 spektra.

Swift Go je lagan i kompaktan, a uz snažne komponente ističe se OLED ekranom

Za performanse se kod ovog modela brine AMD Ryzen 7 7840U procesor s osam jezgri. Za ultraprijenosnu kategoriju ovaj procesor omogućuje rad u svim, pa i naprednijim aplikacijama u čemu pomaže vrlo dobra integrirana AMD Radeon 780M grafika. Osim toga, iako neće rasturiti sve nove igre, moguće se i poigrati na ovom modelu, što smo u našoj recenziji probali sa zahtjevnim Cyberpunk 2077.

Apple MacBook Air 13.3" mgn63cr/a

SPECIFIKACIJE – Apple MacBook Air 13.3" mgn63cr/a Ekran 13,3” / 2560 x 1600 / IPS / 60 Hz Procesor M1 (8 jezgri) Grafička kartica Apple 7-Core GPU Memorija 8 GB LPDDR5 Disk 256 GB NVMe PCIe Operacijski sustav MacOS Jamstvo 1 godina Cijena 1.069,99 eura

Cijena je jedna od najvažnijih stavki kod odabira uređaja, pa se stoga tri generacije stari MacBook Air uspio ugurati u studentsku klasu. Radi se doduše o početnoj ponudi s malim memorijskim kapacitetima, ali ujedno i uređaju koji autonomijom baterije i elegantnim dizajnom može poslužiti kao cjelodnevni suputnik na predavanjima.

Radi se o modelu prije redizajna, pa za uređaj koji dolazi iz Apple radionice ima neobično debele rubove oko retina zaslona. Osim toga je dizajn prepoznatljivo elegantan, a uređaj s masom od 1,29 kg prenosiv i ugodno u kategoriji ultraprijenosnika. Ovaj MacBook Air donosi prvu generaciju ARM procesora na koje se preorijentirao Apple i M1 stiže s osam jezgri i vrlo dobrim performansama te širokom kompatibilnošću s aplikacijama. Uz sebe ima integrirranu sedmojezgrenu grafičku karticu. Slaba točka ovog modela je 8 GB radne memorije te možda još problematičnijih samo 256 GB SSD-a, pa spremanje na lokalni disk i instalacija pretjeranog broja aplikacija neće biti moguća.

I ovaj model iz 2020. ima jako kvalitetnu periferiju, a cjenovno je vrlo prihvatljiv s obzirom na cijeli paket koji nudi

Od sučelja Air donosi dva Thunderbolt porta i 3,5 mm audio utor. IPS zaslon dijagonale 13,3 inča ima rezoluciju 2560 x 1600 piksela, True Tone tehnologiju i svjetlinu od 400 cd/m2. Među glavnim prednostima Air modela uz otmjen dizajn i prenosivost ulazi i preko 15 sati trajanja baterije. Ova konfiguracija s četiri godine starim komponentama može se naći za 1070 eura.

Lenovo ThinkPad E16 G1 21JN00DCSC

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad E16 G1 21JN00DCSC Ekran 16” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core i7 13700H (6 P, 8 E/ 20 Threads) Grafička kartica Intel HD Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Operacijski sustav - Jamstvo 3 godine Cijena 999,00 eura

Lenovo ThinkPad je legendarna poslovna serija laptopa, a E modeli označavaju ulaz u ovaj brand. Iako je to početni ThinkPad model odlikuje se prepoznatljivom tipkovnicom, kvalitetnom izradom i vrlo dobrim trajanjem baterije.

Mat crna boja, ThinkPad logo na poklopcu ekrana i odmorištu za dlanove očekivano dominiraju dizajnom ovog poslovnjaka. Kako se radi o modelu s dijagonalom ekrana od 16'', dimenzije su nešto veće, a i masa od 1,8 kg ne čini ga među lakšim modelima. Ipak, dizanjem poklopca ekrana otkriva se jedan od najvećih aduta ove serije u vidu vrlo kvalitetne ThinkPad tipkovnice koja u ovom slučaju dolazi i s numeričkim dijelom i prepoznatljivim TrackPointom. Ispod nje se nalazi touchpad s karakterističnim fizičkim tipkama na vrhu.

ThinkPad tipkovnica, nasljeđe ove poslovne serije i vrlo jaki procesor razlozi su za razmatranje modela E16 G1

IPS ekran ima standardnu rezoluciju od 1920 x 1200 piksela uz omjer stranica 16:10 te 60 Hz stopom osvježavanja. Ekran inače pokriva 100% sRGB spektra i donosi svjetlinu od 300 cd/m2. Prednost ovog modela je vrlo snažan procesor 13. Intel Core generacije. Šest performance i 8 efficiency jezgri u Core i7 – 13700H omogućit će nesmetan rad u svim scenarijima. Doduše, integrirana grafička kartica ograničit će gaming mogućnosti. Od ostalih specifikacija, i ovaj ThinkPad se uklopio u standardnih 16 GB radne memorije i 512 GB SSD. Cijena ovog modela bez operativnog sustava može se naći i ispod 1000 eura i za radne studentske potrebe ovo je vrlo zanimljiva prilika.

Asus ZenBook 14 OLED UM3406HA-QD092

SPECIFIKACIJE – Asus ZenBook 14 OLED UM3406HA-QD092 Ekran 14” / 1920 x 1200 / OLED / 60 Hz Procesor AMD Ryzen 7 8840HS (8 / 16 T) Grafička kartica AMD Radeon Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Operacijski sustav - Jamstvo 2 godine Cijena 1.049,99 eura

ZenBook serije laptopa iz Asusa spajaju kvalitetnu izradu, snažnije komponente i OLED ekran i ulaze s malom masom u ultraprijenosni segment. Aluminijsko kućište i male dimenzije odlika su i ovog 14'' ZenBooka. Asus je na poklopcu ekrana dodao apstraktne crte kako bi promijenio nešto u inače generičkom dizajnu. Kada podignemo ekran, otkriva se kompaktna tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem koja unatoč malim dimenzijama ima izdvojene tipke za smjer, a kako se radi o novijem modelu tu je i Copilot tipka. Touchpad ima već nekoliko generacija ugrađeni dodirni numerički dio tipkovnice i kalkulator u jednom koji se pali i gasi na tipku u gornjem kutu.

ZenBook 14 ima male dimenzije i masu, a uz snažan hardver nudi i OLED ekran

Asus ZenBook oslanja se već par generacija na OLED ekran kao jednu od nosećih prednosti, a tako je i u ovoj seriji. Oko panela su vrlo tanki rubovi, a ekran rezolucije 1920 x 1200 piksela ima svjetlinu do 600 cd/m2, omjer stranica 16:10 i pokriva 100% DCI-P3 spektra.

Hardverski ZenBook 14 predvodi AMD procesor Zen 4 arhitekture. Snažni Ryzen 7 8840HS ima osam jezgri i maksimalni takt do 5,1 GHz te omogućuje nesmetan rad u većini aplikacija. Ograničavajući faktor za igranje ili neke kreativne aplikacije mogla bi biti integrirana Radeon grafička kartica. S druge strane, više od 17 sati trajanja baterije i mala masa od 1,2 kilograma uz OLED zaslon čine ovaj model iznimnim suputnikom na predavanjima.

HP ProBook 450 G10 85B03EA

SPECIFIKACIJE – HP ProBook 450 G10 85B03EA Ekran 15,6” / 1920 x 1080 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core i5 1335U (2 P, 8 E/12 Threads) Grafička kartica Intel UHD Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Operacijski sustav Win 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 1.079,00 eura

HP ProBook je već dugi niz godina poslovna serija koja nudi mješavinu više klase i nešto niže cijene. U ovom slučaju to se očituje u klasičnom poslovnom dizajnu s jasnim linijama i bez ekcesnih detalja te kućištu načinjenom od aluminija i plastike. Relativno generički dizajn neće oduševiti, ali glatke mat površine i uredan izgled odlično se uklapa u namjenu uređaja.

Hardverska osnovica ovog modela je Core i 5-1335U, solidni procesor s deset jezgri, od čega su samo dvije performance. Ideja ovog procesora je da pruži dovoljno snage za najširi spektar aplikacija, no da pri tome bude i štedljiv što mu i uspijeva, budući da pruža do 11 sati autonomije. Kod ovog laptopa dobili smo konačno i malo veći SSD, dok je 16 GB uobičajeno i dovoljno radne memorije za većinu korisnika.

Poslovni laptop HP ProBook ima nešto veći SSD u odnosu na konkurente te trogodišnju garanciju i predinstalirane Windowse

Ekran nije po ničemu poseban, a radi se o Full HD IPS panelu sa svjetlinom od 250 cd/m2. Iznad ekrana nalazi se samo 720p kamera koja će poslužiti za video pozive, ali malo zaostaje za modernim trendovima. Dobra stvar kod tipkovnice je otpornost na prolijevanje, a radi se o modelu s dva stupnja pozadinskog osvjetljenja. Najveća primjedba ide stisnutim tipkama za smjer. Od sučelja laptop dolazi s HDMI 2.1, dva USB C sučelja koja podražavaju DisplayPort konekciju i dva USB A sučelja. Dobra je i mrežna podrška s Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 standardima.

Ovaj prijenosnik dolazi s tri godine garancije i cijenom koja varira između 900 i 1100 eura na domaćem tržištu, a studentima nudi vrlo dobru autonomiju baterije, solidnu izradu i performanse.

Lenovo ThinkBook 16 G7 21MS004DSC

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkBook 16 G7 21MS004DSC Ekran 16” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 155H (6 P, 8 E, 2 LP/ 22 Threads) Grafička kartica Intel Arc Graphics Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Operacijski sustav Win 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 1.249,00 eura

ThinkBook je poslovna serija iz Lenova koja ima velik raspon cijena ovisno o ugrađenim komponentama. Kao i u cjenovno i razredno nižoj kategoriji gdje smo uvrstili ovaj model, ponovno se radi o elegantnom modelu s aluminijskim kućištem i minimalističkim dizajnom. Uređaj prati moderne trendove i ima tanke rubove oko ekrana, a u ovoj generacijski novijoj seriji ima i poboljšanja na planu specifikacija.

Intel Core Ultra 7 155H procesor sa šesnaest jezgri hardverska je osnova i pružat će vrlo dobre performanse za sve scenarije studiranja, uključujući i zahtjevnije aplikacije. Uz procesor ide i Intel Arc integrirana grafička kartica. Nešto su jače specifikacije u ovoj konfiguraciji, pa za cijenu od 1240 eura dobivate 32 GB radne memorije i terabajtni SSD.

Tipkovnica nije na razini ThinkPad modela, ali ne zaostaje puno. Laptop ima dobru kombinaciju memorije, dolazi s OS-om te tri godine garancije

U zadnje vrijeme popularna dijagonala od 16'' ovdje ugošćuje IPS ekran svjetline 300 cd/m2 i stope osvježavanja od 60 Hz. Iznad ekrana se nalazi 1080p kamera s IR senzorom za login u Windows Hello. Dobra je i opremljenost sučeljima pa su tu dva USB A i C porta pri čemu novije C varijante podržavaju DisplayPort konekciju i Thunderbolt 4. Tu je još HDMI 2.1, Ethernet, čitač SD kartica i 3,5 mm audio utor. Prednosti su mu i trogodišnja garancija kao i predinstalirani Windowsi 11 Pro, što mnogi izbjegavaju staviti zbog što niže cijene.

Lenovo LOQ 83DX004SSC

SPECIFIKACIJE – Lenovo LOQ 83DX004SSC Ekran 15,6” / 1920 x 1200 / IPS / 165 Hz Procesor AMD Ryzen 7 8845HS (8 / 16 T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4060 Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Operacijski sustav - Jamstvo 2 godine Cijena 1.299,00 eura

I studentima smo preporučili jedan gaming laptop iz razloga što bi se visoke performase koje ovakvi modeli postižu mogle iskoristiti za zahtjevne aplikacije poput onih za 3D, obradu videa i fotografije, dizajn i slične namjene. Mana ovakvog gaming modela je slabija prenosivost i kraće trajanje baterije.

LOQ serija je usmjerena na igrače i ima nešto pristupačnije cijene u odnosu na Legion modele. Da se radi o gaming uređaju može se iščitati na stražnjoj strani gdje su smješteni poveći ventilacijski otvori. Ostatak dizajna prati gotovo poslovan izgled sa sivom bojom i minimalizmom.

Lenovo LOQ ističe se visokom stopom osvježavanja ekrana od 165 Hz i za ove kategorije jakom grafičkom karticom RTX 4060

Glavne prednosti ovog uređaja su snažni AMD Ryzen 8 8845HS koji ima osam jezgri i prilično dobre performanse, te grafička kartica Nvidia RTX 4060 koja već ima ozbiljnije mogućnosti za pomoć u kreativnim poslovima te omogućuje igranje na rezoluciji od 1920 x 1200 piksela. IPS ekran poseban je i po visokoj stopi osvježavanja od 165 Hz što će ova grafička moći postići u dosta igara.

Od ostalih komponenti tu je veći SSD od terabajta te uobičajenih 16 GB radne memorije. Cijena ispod 1300 eura je konkurentna i ovaj će model pružiti vrlo dobre mogućnosti za studente kojima prenošenje i rad vani nije prioritet.

Izvan konkurencije: Apple MacBook Pro 14" MRX33CR/A

SPECIFIKACIJE – Apple MacBook Pro 14" MRX33CR/A Ekran 14” / 3024 x 1964 / IPS / 120 Hz Procesor M3 Pro (11 jezgri) Grafička kartica Apple 14-Core GPU Memorija 18 GB DDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Operacijski sustav MacOS Jamstvo 1 godina Cijena 2.859,99 eura

Ako visoka cijena nije prepreka, MacBook Pro s M3 Pro procesorom jedan je od ponajboljih laptopa na tržištu koji će uz dugu autonomiju bez problema odraditi sve zadatke čak i u zahtjevnim aplikacijama koje studenti tehničkih fakulteta koriste. Ovaj model izašao je krajem prošle godine i dolazi sa srednje jakim M3 Pro procesorom. Osim snažnih performansi koje nudi ovaj 11 jezgreni čip, MacBook ima nevjerojatnu autonomiju baterije od oko 30 sati.

Potrebno je paziti na konfiguraciju koju kupujete, budući da postoji skok u perfromansama između M3 i M3 Pro modela. U oba slučaja radi se o vrhunskoj izradi od aluminija i tri moguće boje: srebrna, siva i crna (Silver, Space Gray i Space Black). Uz to, uređaj je tanak i ima masu od 1,6 kg. Od sučelja su tu očekivana dva Thunderbolt 4 porta i 3,5 mm audio priključak, ali i HDMI te SDXC čitač kartica.

Snažan M3 Pro procesor, kvalitetna izrada i ekran te iznadprosječna periferija dio je kvaliteta MacBook Pro modela. Cijena je ono što bi većinu studenata moglo udaljiti od laptopa s ogromnom autonomijom baterije

Ekran ima visoku rezoluciju od 3024 x 1964 piksela iznimno visokom svjetlinom od 1000 cd/m2. Apple zove ovaj ekran Liquid Retina XDR i po broju piksela po inču se približava 4k rezoluciji. Ekran ima mini LED pozadinsko osvjetljenje i 120 Hz stopu osvježenja zaslona te je jedna je od jačih točki ovog prilično skupog modela. Kvalitetan i vrlo prostran touchpad još je jedna jaka strana MacBook računala, dok je pozadinski osvjetljena tipkovnica s hodom tipki od 1 mm također vrlo dobra. Na power tipki se nalazi i čitač otiska prsta za Touch ID funkciju.

Spajanje vrhunske izrade, funkcionalnosti, performansi i dugog trajanja baterije može pružiti odlično laptop iskustvo za studente, no cijena je ono zbog čeka će ovaj model tek rijetkima biti studentski suputnik.