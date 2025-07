Metina narukvica pretvara pokrete ruke u digitalne naredbe

Zamislite da ispisujete svoje ime u zraku, a slova se istovremeno pojavljuju na zaslonu vašeg pametnog telefona. To nije znanstvena fantastika, već stvarnost koju omogućuje novi prototip iz Metinog istraživačkog laboratorija. Kako piše The New York Times, ovaj uređaj obećava revoluciju u načinu na koji komuniciramo s tehnologijom.

Prototip, koji izgleda poput masivnog pravokutnog ručnog sata, ne pokazuje vrijeme. Njegova svrha je daleko naprednija: omogućuje vam upravljanje računalom s drugog kraja sobe jednostavnim pokretima ruke. Blagim okretom zgloba možete pomicati kursor po ekranu laptopa, dodirom palca i kažiprsta otvarati aplikacije, a ispisivanjem slova u zraku, kao da držite olovku, unosite tekst na mobitel.

Ova eksperimentalna tehnologija, koju razvijaju istraživači u tvrtki Meta, vlasniku Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, funkcionira čitanjem električnih signala koji prolaze kroz mišiće podlaktice prilikom pokretanja prstiju. Ti signali, generirani naredbama iz mozga, mogu otkriti što namjeravate učiniti čak i prije samog pokreta. Uz malo vježbe, postaje moguće pomicati kursor samo razmišljanjem o pokretu. "Ne morate se zapravo pomaknuti", objašnjava Thomas Reardon, potpredsjednik istraživanja u Meti koji vodi projekt. "Dovoljno je da namjeravate napraviti pokret."

Metina narukvica dio je šireg trenda razvoja tehnologija koje korisnicima omogućuju upravljanje osobnim uređajima bez fizičkog dodira. Cilj je stvoriti jednostavnije, brže i prirodnije načine interakcije sa svime, od laptopa do pametnih telefona, a možda i razviti potpuno nove digitalne uređaje koji će zamijeniti današnje.

Većina sličnih tehnologija još je godinama daleko od masovne upotrebe jer često uključuju kirurški ugrađene implantate, što je komplicirano i rizično. Tvrtke poput Neuralinka, startupa Elona Muska, ciljaju na ugradnju čipova ispod lubanje, dok Synchron implantate postavlja u krvne žile u vratu. Ovi pristupi čitaju moždanu aktivnost izravno, što je izuzetno složen proces.

Meta, s druge strane, koristi jednostavniji pristup. Njihova tehnologija ne zahtijeva operaciju; svatko može staviti narukvicu i početi je koristiti. Koristeći tehnike umjetne inteligencije, tim dr. Reardona identificirao je zajedničke električne signale koji se javljaju kada osoba pomiče prst, zglob ili palac. "Ova vrsta tehnologije nije nova, stara je desetljećima", kaže Dario Farina, profesor bioinženjeringa na Imperial Collegeu u Londonu. "Proboj je u tome što je Meta koristila umjetnu inteligenciju za analizu ogromne količine podataka od tisuća pojedinaca i učinila tehnologiju robusnom. Sada radi na razini koju nikada prije nije dosegla."

Tehnologija se temelji na elektromiografiji (EMG), koja prikuplja električne signale iz mišića podlaktice. Budući da su ti signali iznimno jaki, mogu se očitati s vanjske strane kože, a putuju brže od samih mišića. "Možemo vidjeti električni signal prije nego što se vaš prst uopće pomakne", ističe dr. Reardon.

Nakon prikupljanja podataka od 10.000 ljudi koji su testirali prototip, Metin tim je koristio sustav strojnog učenja, sličan onome koji pokreće ChatGPT, kako bi identificirao zajedničke obrasce. Sada uređaj može prepoznati te obrasce čak i kod novog korisnika čije podatke nikada prije nije vidio.

Dr. Reardon, poznat i kao jedan od osnivača preglednika Internet Explorer u Microsoftu, najavljuje da Meta planira integrirati ovu tehnologiju u svoje proizvode tijekom sljedećih nekoliko godina. Tvrtka je već demonstrirala kako se narukvica može koristiti za upravljanje eksperimentalnom verzijom njihovih pametnih naočala.

Osim za opću populaciju, Metina narukvica mogla bi pružiti nove mogućnosti osobama s invaliditetom. Istraživači na Sveučilištu Carnegie Mellon testiraju je s osobama koje imaju ozljede leđne moždine, omogućujući im korištenje pametnih telefona i računala unatoč ograničenoj pokretljivosti. Većina osoba s takvim ozljedama zadržava sposobnost aktiviranja barem nekih mišićnih vlakana, što uređaju omogućuje da "pročita" namjeru mozga, čak i ako se tijelo ne može pomaknuti. "Možemo vidjeti njihovu namjeru da tipkaju", kaže Douglas Weber, profesor na Carnegie Mellonu.

Iako se čini da uređaj čita misli, dr. Reardon pojašnjava: "On ne čita vaše misli. On samo prevodi vašu namjeru. Vidi što se spremate učiniti." Vježbom korisnici mogu naučiti aktivirati minimalan broj mišićnih vlakana bez stvarnog pokreta. To je, kako kaže, rad na "atomskoj razini živčanog sustava".