Prva pametna narukvica namijenjena isključivo nogometnim navijačima

Manchester City, jedan od najbogatijih nogometnih klubova na svijetu i aktualni prvak Engleske, dobio je jedinstveni gadget koji će ponuditi svojim najvjernijim navijačima – pametnu narukvicu. Zajedno s klubom narukvicu je razvila kompanija Fantom, a izgledom ne odudara pretjerano od drugih narukvica za praćenje aktivnosti, osim što je izrađena u karakteristično nebesko plavoj boji Cityja, te ukrašena njegovim amblemom.

Posebnost ovog nosivog uređaja je, pak, u njegovoj namjeni. Na TFT zaslonu osjetljivom na dodir, rezolucije 160x64 točaka, vlasniku će se prikazivati notifikacije isključivo vezane uz njegov omiljeni klub. Od odbrojavanja vremena do sljedeće utakmice, podataka o događanjima na terenu, pa sve do novosti vezanih uz klub ili pak raznih zabavnih kvizova i igara – sve to će ova narukvica svojem korisniku, strastvenom navijaču Manchester Cityja, donositi izravno na zapešće.

Notifikacije vezane uz događanja u klubu distribuiraju se 24 sata na dan, dok god je aktivne veze s Internetom (putem povezanog mobitela) i pune baterije koja inače osigurava oko dva dana korištenja između punjenja.

Puna cijena ove narukvice, jednom kada krajem rujna krene u slobodnu prodaju, bit će 90 eura, no najzagriženiji navijači mogu se već sada predbilježiti za svoj primjerak i ostvariti popust od 20 eura – i platiti ovaj gadget nešto preko 500 kuna.