Algebra putem projekta "IT obrazovanje za sigurnije sutra" nastavlja s besplatnom edukacijom građana

Algebra će krajem rujna i početkom listopada nastaviti s provedbom projekta "IT obrazovanje za sigurnije sutra". Podsjetimo, projekt je u cijelosti financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je poboljšati zapošljivost, odnosno konkurentnost na tržištu rada, građanima koji traže bolje mogućnosti u razvoju karijere, ali i onima koji tek traže zaposlenje.

Projekt "IT obrazovanje za sigurnije sutra" traje do siječnja 2021. i omogućava zainteresiranim osobama potpuno besplatno pohađanje jednosemestralnih programa obrazovanja za digitalna zanimanja. Dosad je kroz projekt obrazovano više od 200 polaznika, od čega najviše dugotrajno nezaposlenih osoba s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

U ovom trenutku otvoreni su upisi za program „ECDL specijalist“ te za program „Računalni operater“. Programi su dostupni u jutarnjem ili poslijepodnevnom terminu, a nastava će se održavati u potpunosti online putem virtualnih učionica tako da će biti dostupna svim građanima Hrvatske. Ovisno o odabranoj grupi, početak obrazovanja je 28. rujna, odnosno 5. listopada. Programi su namijenjeni nezaposlenim osobama s kvalifikacijama koje nisu adekvatne za poslove današnjice ili zaposlenima čije je dosadašnje obrazovanje na razini osnovne ili srednje škole.

Stoga svaki polaznik mora zadovoljiti jedan od tri preduvjeta da bi mogao pristupiti online edukaciji iz navedenog programa, a to su:

nezaposleni više od 12 mjeseci, stariji od 34 godine, s najviše završenom srednjom školom zaposleni ili nezaposleni između 15 i 34 godine i imate završenu najviše osnovnu školu zaposleni ili nezaposleni imate završenu jednogodišnju, dvogodišnju ili trogodišnju srednju školu, bez obzira na godine starosti

Dodatan plus je svakako posjedovanje temeljnih znanja korištenja računala. Putem projekta "IT obrazovanje za sigurnije sutra" polaznici će svoje vještine moći podići na višu razinu te steći međunarodne ECDL certifikate. „Nove digitalne vještine i specijalizirana IT znanja stečena kroz ovaj projekt znatno će unaprijediti njihove pozicije na tržištu rada, osobito ako uzmemo u obzir trend digitalizacije i oslanjanja sve većeg broja poslova na online alate“, naglasila je Martina Bašić, voditeljica ovog projekta u Algebri.

Program obrazovanja Lokacija održavanja nastave / model Početak 1. Računalni operater Online 28. 9 . 2020. s nastavom od 11:30 2. Računalni operater Online 5. 10. 2020. s nastavom od 18:30 3. ECDL specijalist Online 28. 9 . 2020. s nastavom od 08:00 4. ECDL specijalist Online 5. 10. 2020. s nastavom od 15:00

Pojedinci koji se prijave i budu odabrani za pohađanje online programa obrazovanja morat će osigurati vlastito računalo i internetsku vezu. Algebra će svim polaznicima osigurati slušalice, mikrofone kao i vrhunske priručnike u tiskanom formatu. Također kroz cijelo vrijeme nastave polaznici će moći telefonski ili kroz druge sustave za komunikaciju zatražiti i dobiti podršku Algebrinih mentora.

Svi navedeni programi su verificirani, što znači da po završetku dobivate uvjerenje s pravom upisa novog zanimanja u e-radnu knjižicu. Ako ispunjavate gore navedene uvjete, prijavu možete ispuniti ovdje.