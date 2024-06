MoodleMoot Hrvatska 2024 - o utjecaju umjetne inteligencije na nastavni proces

U Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu (Srcu) 6. i 7. lipnja 2024. održano je tradicionalno okupljanje svih koji se bave sustavom Moodle bilo u ulozi korisnika, administratora ili programera (developera) te onih koji se žele upoznati s ovim sustavom – 14. MoodleMoot Hrvatska.

Srce već 14 godina organizira ovo okupljanje s ciljem izgradnje Moodle zajednice i okupljanja svih onih koji se bave e-učenjem i primjenom digitalnih tehnologija u obrazovnom procesu, posebice sustavom Moodle.

MoodleMoot Hrvatska 2024 u organizaciji Srca je službeni MoodleMoot za Hrvatsku i nalazi se na listi registriranih MoodleMoot događanja u svijetu.

Više od 80 sudionika iz Hrvatske i regije aktivno je sudjelovalo u radionicama, raspravama i razmjeni ideja te osiguralo vrlo pozitivnu i motivirajuću atmosferu tijekom cijelog događanja.

Događanje je započelo pozvanim predavanjem na temu „AI, Education, and Open Source. Where to for Moodle“ kojeg je održao Brett Dalton, voditelj Odjela za obrazovna rješenja u Moodle.org. U predavanju je najavio integraciju umjetne inteligencije u sustav Moodle koja će nastavnicima olakšati rad u pripremi njihovih obrazovnih sadržaja za e-kolegije dok će studentima omogućiti novo iskustvo obrazovanja. Istaknuo je da je i u slučaju korištenja umjetne inteligencije kao i kod svih novih tehnologija prvo potrebno razmisliti koji se problem želi riješiti njezinim korištenjem te pritom imati „otvorene oči“ i u obzir uzeti i potencijale koristi i rizike koje korištenje umjetne inteligencije donosi.

Potom je slijedilo pet interaktivnih predavanja o implementaciji i utjecaju umjetne inteligencije na cijeli nastavni proces. Tijekom predavanja i radionica predstavljeni su primjeri dobre prakse kako nastavnici koriste pojedine aktivnosti dostupne u sustavu Moodle, posebno alat H5P i aktivnost Radionica. Osim predstavljenog iskustva korištenja aktivnosti Radionica u nastavi sudionici su mogli pratiti i radionicu na kojoj su objašnjene postavke mogućnosti ove aktivnosti te dane preporuke za korištenje.

Tijekom druge radionice predstavljeni su rezultati Erasmus+ projekta OpenDigCompEdu na kojem Srce sudjeluje kao partner. Raspravljalo se o formativnom vrednovanju i prednostima koje ova vrsta vrednovanja može imati za studente i nastavu.

Drugi dan MoodleMoota bio je posvećen intelektualnom vlasništvu i autorskim pravima. Započeo je uvodnim predavanjima Igora Bošnjakovića i Danijele Kuštović Kokot iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH i prof. dr. sc. Ivane Kunda s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji su se u svojim izlaganjima fokusirali na intelektualno vlasništvo i autorsko pravo u obrazovanju i znanosti. Nakon toga su prof. dr. sc. Ivana Kunda i Daniela Kuštović Kokot odgovarale na brojna pitanja sudionika na okruglom stolu. Okrugli stol je moderirala doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca. Mnoga pitanja bila su vezana uz mogućnost korištenja tuđih materijala za potrebe nastave, autorska prava vezana uz primjenu umjetne inteligencije te novi Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i reguliranje autorskih prava i prava iskorištavanja nastavnih materijala s aspekta ustanove i nastavnika. Očekivano, ova je tema izazvala veliki interes sudionika koji su aktivno sudjelovali u raspravama.

Srce već dugi niz godina gradi Moodle zajednicu te održava najmoderniji i najveći sustav za e-učenje u visokom obrazovanju – Merlin, koji se bazira na sustavu Moodle. Svojim znanjem i ekspertizom vezanim uz sustave za e-učenje te digitalno obrazovanje, Centar za e-učenje Srca osigurava podršku u implementaciji digitalnih tehnologija u obrazovni proces, te edukaciju nastavnika za stjecanje digitalnih kompetencija.