Računarstvo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu: Inovacija u obrazovanju dolazi na jesen

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od ove jeseni izvodit će se novi prijediplomski studij računarstva. Traje tri godine, završetkom se stječe 180 ECTS bodova, a upisivat će ga 40 studenata, koji će završetkom studija steći stupanj sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka računarstva.

O novom studiju razgovaramo s dekanom Tehničkog fakulteta prof. dr. sc. Zlatnom Carom, istaknutim hrvatskim znanstvenikom i stručnjakom na području automatike, robotike, naprednog modeliranja te primjene umjetne inteligencije u medicini, industriji i znanosti o podacima (data science).

prof. dr. sc. Zlatan Car, dekan Tehničkog fakulteta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu

Zašto računarstvo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu?

Tehničke znanosti predstavljaju važan i prirodan korak u razvoju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, koje već okuplja humanističke, društvene, biomedicinske i edukacijske znanosti. Studij računarstva oblikovan je kako bi odgovorio na realne potrebe tržišta rada, ali i na širi izazov – oblikovanje tehnološki kompetentnih, ali i društveno odgovornih pojedinaca.

"Ono što nas izdvaja je jasno artikulirana etička komponenta, ugrađena u program od samih temelja. Naši studenti neće samo učiti kako razvijati algoritme i optimizirati sustave, već i kako to činiti uz razumijevanje šireg konteksta – od utjecaja tehnologije na društvo, do pitanja digitalne privatnosti i transparentnosti", ističe prof. Car.

Studij se izvodi u srcu Zagreba, na modernom HKS-ovom kampusu na Črnomercu.

HKS pročelje

Koja sveučilišta su Vam bila uzor prema kojem ste kreirali studij računarstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu?

Inspiraciju smo crpili iz niza svjetski poznatih tehničkih i interdisciplinarnih studija koji se desetljećima izvode na vodećim europskim sveučilištima. Među njima je i Computer Science and Philosophy na Sveučilištu u Oxfordu, koji uspješno integrira računalne znanosti s filozofskim i etičkim pitanjima.

Jedan od najvažnijih uzora bio nam je i Catholic University of Leuven (KU Leuven) u Belgiji, koji je poznat po kombiniranju tehničke izvrsnosti i istraživačkog rada s jasnim vrijednosnim okvirom. KU Leuven uspješno demonstrira kako katolička sveučilišta mogu biti predvodnici znanstvenog i tehnološkog razvoja, a istodobno ostati vjerna misiji humanizma i društvene odgovornosti.

"Naš cilj nije bio kopirati, već na temelju najboljih praksi izgraditi model koji će odgovarati hrvatskom kontekstu, a biti konkurentan i u međunarodnom prostoru", ističe profesor Car i nastavlja: „Slične modele obrazovanja nalazimo i na sveučilištima unutar Catholic University Partnership mreže, primjerice na Pázmány Péter Katolikus Egyetem u Mađarskoj, čiji je ICT program također bio važna referenca.“

Možete li nam na nekom primjeru objasniti što znači u računarstvu etička odgovornost?

Naš studij računarstva razvijen je u duhu suvremene edukacije, gdje je etika neodvojiva komponenta tehničkog obrazovanja. Cilj nije samo stvaranje tehnički kompetentnih stručnjaka, već i oblikovanje osoba koje razumiju širi kontekst svojih odluka.

U dobu u kojem živimo računalne tehnologije u središtu su društvenih promjena – od zdravstva i obrazovanja do sigurnosti, financija i međuljudskih odnosa. S porastom njihove primjene, raste i odgovornost onih koji te tehnologije stvaraju, održavaju i koriste.

Etička odgovornost u računarstvu podrazumijeva svjestan, odgovoran i moralan rad stručnjaka pri razvoju i korištenju računalnih tehnologija. Riječ je o sposobnosti prepoznavanja potencijalnih društvenih posljedica tehnoloških rješenja i spremnosti da se djeluje u skladu s načelima integriteta, transparentnosti i zaštite ljudskih prava.

Profesor Car pojašnjava: “Zamislimo programerku koja radi na algoritmu za preporuke na društvenoj mreži – onoj koju koristiš svakodnevno. Tijekom razvoja primijeti da sustav gura sadržaje koji izazivaju negativne emocije jer to povećava angažman korisnika. Hoće li samo šutjeti jer ‘to tako radi posao’, ili će otvoriti pitanje odgovornosti – kako njezin kod utječe na mentalno zdravlje mladih, širenje dezinformacija ili društvenu polarizaciju? Etički programer nije samo koder – on ili ona oblikuje digitalni svijet u kojem svi živimo. To je moć, ali i odgovornost.”

To su konkretne situacije s kojima se mnogi stručnjaci susreću – ne nužno iz loše namjere, već zbog manjka svijesti o posljedicama ili nedostatka formalnog obrazovanja iz područja etike u IT-u.

U sklopu našeg studija planirana je integracija etičkih modula kroz sve tri godine studija. Studenti će analizirati primjere algoritamske pristranosti, kršenja privatnosti, utjecaja društvenih mreža na demokratske procese, kao i upotrebu umjetne inteligencije u osjetljivim područjima poput nadzora, zdravstva i zapošljavanja.

Zašto bi studenti trebali odabrati računarstvo na Vašem sveučilištu?

Sadržajno, naši studenti stječu znanja iz temeljnih područja računarstva – od programiranja i baza podataka, preko mreža i operacijskih sustava, do naprednih algoritama i umjetne inteligencije. No, dodatnu vrijednost donose integrirani kolegiji iz područja etike i društvenih znanosti.

Osim toga, veliki naglasak stavljamo na osobni razvoj i mentorski rad. Svakom studentu dodjeljuje se akademski mentor koji prati njegov akademski napredak, ali i osobni razvoj i profesionalne interese.

Obnovljena Sveučilišna knjižnica

Spomenuli ste partnere i stručnu praksu. Kakav je interes partnera za suradnju?

„Od samog početka studija studenti će imati priliku za stručnu praksu kod naših industrijskih partnera. U fazi smo završnih dogovora s brojnim domaćim i međunarodnim tvrtkama koje prepoznaju potencijal našeg modela. Njima su potrebni ne samo tehnički osposobljeni kadrovi, već i ljudi koji mogu razmišljati strateški, interdisciplinarno i odgovorno", naglašava Car.

Kako se Vaš studij razlikuje od drugih studija računarstva u Hrvatskoj?

Naš studij nudi temeljna znanja iz računarstva, ali ga razlikuje snažan naglasak na etiku, interdisciplinarnost i međunarodnu suradnju. Uz temeljne tehničke kolegije, studenti se obrazuju i u područjima digitalne etike, društvenih aspekata podataka i filozofije tehnologije, čime stječu znanja potrebna za odgovorno i promišljeno djelovanje u digitalnom okruženju.

Dodatna posebnost je mogućnost međunarodne mobilnosti kroz Erasmus+ i CEEPUS programe, koji studentima omogućuju studiranje i stručno usavršavanje na partnerskim sveučilištima diljem Europe već od prve godine.

Kombinacija tehničke izvrsnosti, društvene odgovornosti i međunarodnog iskustva čini ovaj studij jedinstvenim u Hrvatskoj.

Prijave traju do 24. lipnja. Kada se i gdje mogu prijaviti za studij računarstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu?

Dovoljno je prijaviti se na portalu Postani student. Uvjeti upisa su objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta i Tehničkog fakulteta HKS-a. U obveznom dijelu tražimo A razinu matematike i B razinu stranog jezika, a kao izborni dio državne mature, bi bilo dobro imati položenu informatiku.

Upisna kvota je ograničena na 40 studenata, čime se želi osigurati individualizirani pristup i kvalitetno izvođenje nastave.

Priznati ste stručnjak na području robotike i umjetne inteligencije. Hoće li Vaši studenti imati prilike usavršavati se i na tim područjima?

Prilike za usavršavanje i specijalizacije kreću vrlo rano tijekom studija. Studij je strukturiran tako da od druge godine studenti ulaze u svijet primijenjene umjetne inteligencije, strojne obrade podataka, računalnog vida i robotike.

"Radit će se u laboratorijima, na projektnim zadacima i u timovima. Cilj nam je da se studenti ne boje tehnologije već da je koriste kao alat za rješavanje konkretnih problema. Ulazak u digitalni svijet zahtijeva znanje, ali i svijest o njegovim posljedicama", zaključuje profesor Car.