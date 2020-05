Savladavanje lekcija iz zemljopisa uz VR? Da, tako izgleda budućnost obrazovnog sustava

Sve se češće može čuti kako djecu informacijskog doba podučavamo u obrazovnom sustavu idealnom za industrijsku revoluciju, umjesto da ih pripremamo da se bolje snalaze u svijetu koji ih čeka. Mladi su znatiželjni, kreativni, svakodnevno obrađuju velik broj informacija i neprestano tragaju za novim tehnologijama. Odrastaju u vremenu kada se promjene dešavaju gotovo preko noći i stoga im je tradicionalni i obrazovni sustav, u kojem još uvijek glavnu riječ vode kreda i ploča te učenje isključivo iz udžbenika, sve manje atraktivan. Premda je obrazovna reforma izniman i opsežan posao, značajne promjene mogu se postići već i stvaranjem privlačnog i interaktivnog okruženja za učenje, kao i uključivanjem različitih interaktivnih metoda u same procese usvajanja gradiva.

Učenje u skladu sa svijetom koji nas okružuje

Globalna zdravstvena kriza je posljednji u nizu poticaja da digitalizaciju školskih sustava. Više no ikad postali smo svjesni koliko je važan kontinuitet obrazovanja i mogućnost da se nastava odvija izvan uobičajenih fizičkih okvira. U međuvremenu, određeni pomaci su napravljeni, ali prostora za napredak ima još mnogo.

Postojeća rješenja, dodatno izbrušena u ovoj krizi u kojoj je više od pola svijeta doslovno stalo funkcionirati preko noći, postaju sve zanimljivija alternative ili dopuna postojećim nacionalnim obrazovnim sustavima. Uz portfelj proizvoda, poput online learning platformi i cijelog tehnološkog ekosustava u pozadini, kakve sustavno razvija Huawei, obrazovni se sustav može prilagoditi gotovo svim današnjim izazovima.

Huaweijeva rješenja do sada su integrirana u više od 500 tisuća škola i studentskih kampusa diljem svijeta, osiguravajući pri tome sve prednosti interaktivne nastave i nastave na daljinu. Veće korištenje tehnologija u obrazovnim procesima nipošto ne znači da će tzv. offline učenje, odnosno ono koje učenici ipak na kraju dana moraju samostalno obaviti, izgubiti na značenju, već se radi o prožimanju dvaju pristupa. Najveća prednost tehnologije implementirane u obrazovnim procesima, u njihovoj hibridnoj varijanti, očita je upravo iz njihove povećane atraktivnosti - samim time i većoj želju učenika da u njima sudjeluju. Uz pomoć virtualne i proširene stvarnosti i najteže lekcije mogu postati zanimljive - na satovima geografije ili biologije, primjerice, učenici imaju priliku u 3D formatu vidjeti Saharu, naučiti više o vodozemcima, a o najvećim dostignućima čovječanstva mogu učiti uz virtualnu šetnju, pokus pogledati iz prve ruke, a u popodnevnim satima uz NASA-u prošetati površinom Marsa, osluškujući zvukove vjetra s tog planeta. I to je upravo način na koji današnje, ali i buduće generacije učenika, žele akumulirati znanja – iskustveno.

Revolucija u obrazovanju

Poboljšani ishodi obrazovanja cilj su svakog kvalitetnog obrazovnog sustava. Udio visokoobrazovanog stanovništva povezan je sa stupnjem razvijenosti zemlje, a da bi se osigurao prestižan status nužno je osigurati kvalitetan okvir unutar kojega će mladi moći u potpunosti razviti svoje talente.

Temelj svega je pak tehnologija. Uz Huaweijev Wi-Fi 6 kao osnovnu tehnologiju koja omogućuje umrežavanje i distribuciju velikih količina podataka, a čija je široka komercijalna upotreba već uvelike prisutna u Španjolskoj, Italiji, Švicarskoj, Belgiji i Kini, inovativne metode učenja i na visokoobrazovnim institucijama odavno su postale stvarnost, pružajući raznoliko i personalizirano iskustvo na dohvat ruke. Imajući na umu da obrazovne institucije koje primjenjuju naprednu tehnologiju u ostatku svijeta polako postaju standardom, one zemlje koje ne prilagode osjetit će još veće razlike u kvaliteti.

Države diljem svijeta u obrazovanje u prosjeku ulažu 4,6 posto svog BDP-a, pri čemu već jednogodišnje povećanje tih ulaganja se održava ekonomskim rastom izmeću 3 i 6 posto. Primjerice, Velika Britanija od 2010. naovamo u obrazovanje ulaže između 5,5 i 6 posto BDP-a, Švedska između 7 i 7,5 posto BDP-a, dok Brazil svoj prosjek ulaganja u obrazovanje želi podići i do 10 posto BDP-a. Posljednjih desetak godina najrazvijenije ekonomije svijeta fokusirane su na uvođenje informacijsko - komunikacijskih tehnologija u obrazovni sustav, što znatno povećava udio digitalno pismenog i visokoobrazovnog stanovništva. Kompanije s većim udjelom visokoobrazovanih zaposlenika imaju i do 75 posto veću produktivnost, dok je stopa zaposlenosti visokoobrazovanog kadra do 20 puta veća, a njihova su primanja veća i do 82 posto od prosjeka.

Kvalitetni obrazovni resursi dostupnost znanja mogu osigurati čak i učenicima koji žive u najudaljenijim područjima, promovirajući pri tome i jednakost u obrazovanju. Uz mogućnost održavanja nastave online, smanjuje se potreba za nadoknađivanjem te se reagira pravovremeno.

Cloud-learning

Kako obrazovanje budućnosti izgleda u praksi, može se vidjeti u primjeni Huawei online learning platforme Cloud School koja objedinjuje predavanja, mrežne učionice, resurse i alate za učenje te brojne druge sadržaje poput online muzeja i kazališta koje učenici mogu posjetiti iz udobnosti vlastitog doma. Ova pametna virtualna učionica nije statična, već potiče interakciju u stvarnom vremenu. Huaweijeve online učionice podržavaju automatsko prebacivanje između panoramskog prikaza učitelja, učenika, nastavnika izbliza ili područja ploče te omogućavaju i uvrštavanje drugih vrsta sadržaja u nastavni proces. Materijali za učenje se, osim in-real-time, mogu distribuirati i kao unaprijed snimljeni materijal u 1080p HD rezoluciji, a učenici ih koriste prema postavljenom rasporedu.

Domaća zadaća se predaje online, dok su nastavnici na raspolaganju svojim učenicima za sva njihova pitanja i dodatna pojašnjenja. Radnim površinama unutar učionice moguće je pristupiti u bilo kojem trenutku s bilo kojeg uređaja što osigurava centraliziranu kontrolu rada učenika, kao i uvjete za jednostavnu grupnu nastavu. Centralizirano upravljanje osigurava i sigurnost podataka, a sustav je fleksibilan za nadogradnju. Više učionica može dijeliti tehnološke resurse, što smanjuje troškove i pojednostavljuje implementaciju

Škole koje prihvate model funkcioniranja u oblaku mogu kreirati i specifične scenarije u skladu s vlastitim potrebama, a osim toga mogu pristupiti i brojnim drugim interesantnim resursima. Mogu se kreirati individualni planovi učenja, a u skladu s interesima djeteta i posegnuti za brojnim drugim sadržajima.

Suvremeni nastavni procesi, bazirani na informacijsko - komunikacijskim tehnologijama, smanjili su fokus s predavanja i snažnije potiču samostalno istraživanje i rad. Učenici u tim aktivnostima postaju aktivniji, upoznaju se s, primjerice, iskustvenim učenjem, istražuju i bruse svoje kritičko razmišljanje i spremnije sudjeluju svim u procesima. U javnom prostoru nerijetko se problematizira korištenje tehnologije kod mladih, pri čemu se i često zanemaruju njihove brojne prednosti. Preseliti nastavne procese online ne znači da će se mladi manje u njima sudjelovati, već sasvim suprotno – treba ih doživjeti kao sasvim novu paradigmu u kojoj učenici mogu razviti svoje potencijale te usavršiti se u digitalnim kompetencijama koje će se od njih ionako tražiti u budućnosti.

Sve se više priča o hibridnim školama – kombinaciji online nastave i fizičke edukacije koja je više fokusirana na usvajanje praktičnih znanja. Tako koncipirane škole brišu fizičke granice u procesu učenja, a opet osiguravaju mentorski pristup u edukaciji.

WiFi6 - dovoljno snažan da pokrije kampus ili stadion Wi-Fi 6 podržava četiri puta veću propusnost mreže i korisničku konkurentnost u usporedbi s Wi-Fi-om 5, omogućava bežične 4K HD sastanke, predavanja i konferencije te osigurava nula gubitka tijekom AGV roaminga. Online razmjena znanja, zasnovana na Huawei WiFi 6 tehnologijama, osigurava neometan protok podataka, bez kašnjenja i bez opterećenja uslijed spajanja većeg broja ljudi na online learning platforme. U Huaweijevom portfelju tehnoloških rješenja uz WiFi 6 dolazi i niz AirEngine pristupnih točaka koje omogućavaju brzi optički prijenos podataka putem 5G mreže i Wi-Fi 6 standarda, a imaju implementiranu platformu s rješenjima temeljenima na tehnologiji umjetne inteligencije. Osim toga, podržavaju brzinu od 10 Gbit/s, imaju odaziv od 10 milisekundi te 20% veći radijus pokrivanja nego što je ranije bio standard. K tome, objedinjujući resurse na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, osigurava se i dostupnost obrazovnih materijala i u vremenima kada tradicionalno izvođenje nastave nije moguće. Huawei kao lider u razvoju tehnologija optičkog umrežavanja, mrežnim protokola (IP) i tehnologijama umjetne inteligencije (AI) i u sektoru obrazovanja osigurava sve nužne preduvjete, ali i svu potrebnu podršku za tehnološku transformaciju koja se više ne može zanemarivati.​​​​

O Huaweiju

Huawei je vodeći globalni pružatelj infrastrukture informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) i pametnih uređaja. S integriranim rješenjima u četiri ključne domene - telekomunikacijske mreže, IT, pametni uređaji i usluge u oblaku – predani su pružanju digitalnih usluga pojedincima i organizacijama za potpuno povezani, inteligentni svijet. Huawei end-to-end portfelj proizvoda, rješenja i usluga je konkurentan i siguran. Kroz otvorenu suradnju s partnerima ekosustava stvara se trajna vrijednost za korisnike i potiču inovacije u organizacijama svih oblika i veličina. Značajna sredstva se ulažu u temeljna istraživanja, usredotočena na tehnološka dostignuća koja pokreću svijet naprijed.

Više informacija potražite na Huawei webu i društvenim mrežama LinkedIn, Facebook, YouTube i Twitter.