Studentice STEM fakulteta mogu se prijaviti na Women's STEM Award 2021

Hrvatski Telekom, kao dio Deutsche Telekom Grupe, i ove godine poziva studentice STEM fakulteta u Hrvatskoj na sudjelovanje u međunarodnom Women's STEM Award programu, koji se provodi osmu godinu zaredom i daje priliku za osvajanje glavne nagrade od 3.000 eura.

Studentice znanstvenih smjerova iz područja tehnologije, inženjerstva i matematike svoje bakalaureatske ili magistarske radove mogu prijaviti do 14. ožujka na jednu od pet strateških tema: Cloud, Internet of Things, Artificial Intelligence, Cyber Security ili Networks of the Future.

Bogat nagradni fond

Najbolji završni rad prema procjeni stručnog žirija sastavljenog od eksperata Deutsche Telekoma, predstavnika akademske zajednice i drugih istaknutih stručnjaka iz STEM područja bit će nagrađen s 3.000 eura, a najbolji i najinovativniji rad iz svake od tema natječaja ima priliku osvojiti dodatnih 500 eura.

Radovi se predaju na engleskom ili njemačkom jeziku, a sve informacije o programu Women's STEM Award 2021 moguće je pronaći na ovom linku.

Hrvatski Telekom aktivno se zalaže za promociju STEM aktivnosti i položaj žena u znanosti kroz dugogodišnje ulaganje u projekt Generacija NOW u kojem je sudjelovalo preko 300 obrazovnih ustanova i preko 2.200 djece i mladih. S čak 44% žena na menadžerskim pozicijama, Hrvatski Telekom je jedna od vodećih hrvatskih, ali i europskih telekomunikacijskih kompanija, po zastupljenosti žena u menadžerskoj strukturi.