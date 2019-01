Android Q bi mogao imati opciju za deinstalaciju aplikacijskih nadogradnji

Nedavno smo imali prilike saznati kako će nova inačica Androida – Android Q konačno na razini sustava podržavati tamnu temu. Zahvaljujući tome, Q će moći prisiliti i ostale aplikacije koje nativno nemaju podršku za Dark Mode da svoje sučelje prebace na tamnije boje.

No, čini se kako to nije jedina novost koju će Android Q donijeti sa sobom. XDA Developersi otkrili su kako bi Android Q mogao konačno omogućiti i vraćanje aplikacija na njihove starije inačice, odnosno na zadnju inačicu koja se nalazila na mobitelu prije nego je ista automatski ili na zahtjev korisnika nadograđena na noviju.

Istine radi treba navesti kako su i dosadašnji Androidi podržavali ovu opciju, ali ne za sve aplikacije, već samo za one sistemske i to polovično. Naime, ako je korisnik kojim slučajem deinstalirao noviju inačicu aplikacije koja je stigla uz uređaj, to je bilo samo kratkotrajno rješenje jer bi se ista vratila ne na prethodnu inačicu, već na onu koja je stigla uz uređaj, primjerice na inačicu iz 2015. godine, pod uvjetom da je i uređaj iz 2015. godine.

Sudeći prema novootkrivenim podacima unutar Androidovog koda – PACKAGE_ENABLE_ROOLBACK, PACKAGE_ROLLBACK EXECUTED, PACKAGE:ROLLBACK_AGENT i MANAGE_ROLLBACKS iduća velika nadogradnja Androida omogućit će korisnicima povratak na prethodne inačice instaliranih aplikacija ukoliko se za to pokaže potreba.

Trenutno se ovaj problem rješava skidanjem potrebne apk datoteke i ručnom instalacijom, no i to je tek privremeno rješenje, jer Google Play će nastojati što brže preuzeti i instalirati najnoviju inačicu (ako je uključena opcija automatskog preuzimanja nadogradnji). Korisnici koji su potonju opciju onemogućili na svojim uređajima ipak moraju posebno paziti da ne dodirnu Update All tipku unutar Google Playa, jer će u tom slučaju također sve aplikacije biti nadograđene na najnoviju inačicu, pa i ona za koju ne žele da se nadogradi.

Nadalje, Android Q će po svemu sudeći omogućiti i onemogućavanje pristupa međuspremniku aplikacijama koje nemaju posebnu dozvolu za to. Trenutno stanje je takvo da sve aplikacije imaju pristup međuspremniku i podacima zapisanim u njemu. Primjerice, ako ste neke podatke kopirali kako bi ih poslati preko WhatsAppa, te iste podatke može pročitati i pristupiti im bilo koja druga aplikacija, primjerice Messenger i druge.

Budući da je razina sigurnosti za dozvolu „READ_CLIPBOARD_IN_BACKGROUND“ postavljena na „signature“ to ujedno znači kako će podatke iz međuspremnika moći međusobno dijeli samo OEM aplikacije, odnosno one koje su potpisane s proizvođačevim certifikatom.

Androd Q trebao bi donijeti i sigurniju pohranu podataka na memorijske kartice i druge za sada nepoznate mogućnosti. Više o tome možete saznati ovdje.