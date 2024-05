Apple i Google zajednički razvili standard protiv neželjenog praćenja lokacijskim uređajima

Još otkako su se pojavili na tržištu, maleni lokacijski privjesci (Bluetooth trackeri) izazivaju kontroverze. Iako su namijenjeni za označavanje raznih predmeta koji se mogu izgubiti, poput kofera, ključeva, novčanika i sličnih, moguće ih je koristiti i za praćenje lokacije ljudi. Prije negoli su uvedene zaštitne mjere, bilo je potrebno maleni privjesak tek neprimjetno ubaciti nekome u torbu ili automobil, pa u svakom trenutku dobiti podatak o njegovom kretanju.

Kraj amaterskom "špijuniranju"

No, to su vrlo brzo shvatili u Appleu i Googleu, pa su počeli korisnike mobitela (o čijim GPS modulima i ovisi lociranje trackera) obavještavati kada bi se u njihovoj blizini dulje vrijeme nalazio tuđi lokator. Sada to ide korak dalje, jer su dvije kompanije, koje drže gotovo 100% svjetskog tržišta mobilnih OS-ova, izradile zajednički standard za sprječavanje zloupotrebe lokacijskih privjesaka.

Inače konkurenti, ali u ovom slučaju partneri sa zajedničkim ciljem

Korisnici iOS-a i Androida tako će moći ubuduće dobiti notifikaciju u slučaju da im mobitel otkrije nepoznati Bluetooth lokacijski uređaj, odnosno ako primijeti da se on neko vrijeme kreće zajedno s korisnikom. Novitet je što će već postojeća funkcionalnost po novome raditi neovisno o operacijskom sustavu, pa će vlasnici iPhonea dobivati obavijesti o trackerima inače namijenjenima Androidu, a vlasnici mobitela s Androidom moći će otkriti i prisutnost tuđih AirTagova ili ostalih uređaja koji podržavaju Appleovu funkciju Find My.

Funkcija će od sada biti dostupna svim korisnicima iOS-a u verziji 17.5 na dalje, kao i onima na Androidu 6.0 ili novijem. Nezavisni proizvođači trackera Chipolo, eufy, Jio, Motorola i Pebblebee već su potvrdili da će s novim standardom uskladiti svoje nadolazeće proizvode, dok je AirTag kompatibilan unatrag, pa će odmah moći na opisani način "surađivati" s Androidom.