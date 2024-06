Vaši podaci na vašem uređaju: Google Maps mijenja način praćenja lokacijske povijesti

Kartografski servis Google Maps više neće na jedinstvenom mjestu, unutar vašeg korisničkog računa, pratiti i pamtiti sve lokacije na kojima se krećete – to je ukratko glavna promjena koju su najavili iz Googlea još krajem prošle godine, a sada će je postupno početi provoditi u djelo.

Više privatnosti i kontrole

Funkcija poznata kao Timeline, unutar aplikacije Google Maps, dosad je (ako je korisnik nije isključio) bilježila sva mjesta gdje se uređaj nalazio, pa lokacijske podatke o tome pohranjivala na jedinstveno mjesto, u oblak, dok su podaci bili vezani za korisnički račun. To znači da i sada možete na svojem računu, s bilo kojeg uređaja, vidjeti svoju povijest kretanja za sve uređaje koje posjedujete. No, zbog privatnosti i sigurnosti to se sada mijenja.

Ubuduće će svim korisnicima, koji na svojim uređajima imaju uključenu opciju praćenja lokacijske povijesti ("Location History") ta povijest biti pohranjivana samo – na tom uređaju. I dalje će biti moguće kontrolirati te podatke i ručno ih brisati po potrebi, a svatko će moći (ako baš želi) svoju povijest lokacije i prebaciti na drugi, ili primjerice novi, uređaj. Međutim, povijest se više neće bilježiti u oblaku.

Povrh toga, automatsko razdoblje za brisanje povijesti zadano će biti postavljeno na 3 mjeseca, umjesto dosadašnjih 18, a korisnici će moći to i promijeniti kako im odgovara. U praksi, to znači da povijest "po defaultu" više nećete moći pogledati na jednom uređaju, ako je ona zabilježena na drugome. Isto tako, o te će povijesti teže dolaziti oni za koje baš ne biste željeli da je vide, uključujući obavještajne agencije, istražitelje, i slične vladine agencije koje mogu od Googlea zatražiti vaše podatke.

Prijelazno razdoblje trajat će do 1. prosinca, do kada svi koji to žele mogu arhivirati svoju središnje zabilježenu lokacijsku povijest. Nakon toga, ona se seli na pojedine uređaje, a ona iz oblaka se briše.