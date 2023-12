Dodatne tri godine podrške za Windowse 10 – onima koji plate

Microsoft svim silama pokušava korisnike Windowsa 10 prebaciti na Windowse 11, najnoviju i napredniju verziju, koja se nadograđuje češće i redovitije. Unatoč tome, Windowsi 10 i dalje su najpopularniji OS na desktop računalima u svijetu, pa više od dvije trećine korisnika Windowsa ima instalirano upravo njih. Nedavno je tako u Microsoftu bilo odlučeno da će i na taj stariji operacijski sustav biti prenesen Copilot, AI pomoćnik novije generacije, ali je tada i potvrđen finalni datum podrške za "desetku" – 14. listopada 2025. godine.

No, kao što je bio slučaj s Windowsima 7, i ovo će gašenje podrške popratiti dodatna ponuda. Organizacije, koje ovise baš o verziji Windows 10, imat će priliku platiti dodatno vrijeme podrške od najmanje tri godine, uključivanjem u kanal Long-Term Servicing Channel (LTSC). Od ranije je poznato da će, ovisno o verziji, Microsoft ovaj kanal održavati zakrpanim i sigurnim do siječnja 2027. ili 2029. godine za profesionalne korisnike. Tu se primarno misli na one čiji vanjski hardver ovisi o ovoj verziji OS-a, primjerice u slučaju medicinskih ili industrijskih uređaja.

Podrška za po doma

Ono što je novo jest činjenica da će prvi puta program produžene podrške biti dostupan i za privatne korisnike, u slučaju Windowsa 10. Oni koji jednostavno ne žele prijeći na "jedanaesticu" ili nemaju s novim OS-om kompatibilna računala, moći će se uključiti u program Extended Security Updates (ESU) i nakon 14. listopada 2025. Svi korisnici unutar tog će programa nastaviti dobivati sigurnosna ažuriranja, ali ne i bilo kakve nove značajke, redizajn, funkcionalnosti ili nekritične zakrpe. Produžena će se podrška plaćati godišnje, na najduže tri godine.

"Desetka" i dalje na vrhu ljestvice popularnosti

Koliko će ta "pretplata" koštati privatne korisnike, za sada nije objavljeno. Finalne cijene i uvjete prijave objavit će, kažu, s približavanjem krajnjeg datuma ukidanja službene podrške, otprilike godinu dana prije toga (dakle, vjerojatno u listopadu sljedeće godine).

Ipak, Microsoft i u ovom slučaju savjetuje svima, koji žele ostati na OS-u s najnovijim funkcionalnostima, zakrpama i sigurnosnim ažuriranjima, migriranje na Windowse 11 ili pak Windows 365 u oblaku.