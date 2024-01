Pronađena je i objavljena najstarija poznata verzija prethodnika MS-DOS-a

MS-DOS prvi je široko prihvaćeni operacijski sustav, koji je 1980-ih godina bio u vlasništvu Microsofta, a distribuiran je uz prva računala, koja smo tada nazivali IBM PC ili PC-kompatibilnima. No, Microsoft nije samostalno osmislio taj OS, već ga je naslijedio, nakon što je preuzeo izvornog kreatora, računalnu tvrtku Seattle Computer Products.

DOS prije DOS-a

U Seattleu je prethodnika MS-DOS-a 1980. godine razvio programer Tim Paterson, a izvorno ga je bio nazvao QDOS (Quick and Dirty Operating System). Kasnije je sustav preimenovan u nešto komercijalnije ime 86-DOS, da bi ga godinu kasnije otkupio Microsoft i proslavio diljem svijeta. Tako je 86-DOS postao dijelom računalne povijesti, a do sada je javnosti bila na raspolaganju tek njegova nešto kasnija inačica, 0.34. No, nedavno je korisnik servisa Internet Archive, pod nadimkom f15sim, negdje "iskopao" originalnu disketu s još starijim OS-om, pa je također postavio na isti servis.

Ovdje je riječ o vjerojatno prvoj verziji sustava 86-DOS, kompiliranoj u srpnju 1980. godine, koju je – prema nekim informacijama – do sada vidjelo tek desetak ljudi. Sada je ona dostupna javnosti, u svojoj cjelini: s "čak" devet datoteka. U njima se nalazi sve potrebno za pokretanje OS-a, originalni Z80 ASM asembler, prevoditelj instrukcija, sustav za pisanje tekstualnih naredbi te na kraju igra – simulator šaha (dakako, u tekstualnom obliku).

Cijeli taj OS moguće je danas skinuti s weba, pokrenuti u emulatoru i istražiti sve njegove tajne. Ne želite li to sami činiti, netko je već prošao kroz glavne funkcije i sve objavio u obliku video zapisa, koji donosimo u nastavku.