Windows 10 dogurao do milijadu uređaja

Microsoft je u srpnju 2015. godine predstavio tada najnoviju inačicu operacijskog sustava Windows – Windows 10. Odmah je najavljeno kako su to posljednji Windowsi ikad, te da neće biti inačica 11, 12, 13… već samo isključivo Windows 10 koji će naravno s godinama dobivati nove mogućnosti, ali uz zadržavanje originalnog naziva.

U vrijeme kada su se Windowsi 10 službeno pojavili na tržištu Microsoft je bio poprilično optimističan vezano uz njihovo prihvaćenje od strane korisnika. Prema prvotnom planu Windowsi 10 su u naredne tri godine trebali osvojiti milijardu uređaja, što starih, što novih. U to vrijeme, ovakav plan i nije bio nemoguć.

Podsjetimo, Microsoft u svojoj ponudi ima velik broj uređaja koji se temelje na Windowsima – laptope, desktop računala, tablete, igraće konzole, a u to vrijeme i telefone. No, kako su ubrzo odustali od telefona rast Windowsa 10 je usporio. Unutar godine dana od izlaska Windowsi 10 nalazili su se na tek 300 milijuna uređaja (svibanj 2016.). Do 600 milijuna trebala im je dodatna godina i pol (prosinac 2017.), a do 700 milijuna dodatnih deset mjeseci (listopad 2018.).

Do pred kraj rujna 2019. godine Windowsi 10 uspjeli su stići na 900 milijuna uređaja. Tada se prognoziralo kako bi u idućih šest mjeseci brojčanik trebao prikazivati MILIJARDU – i jest, sredinom ožujka 2020. godine Microsoft je objavio kako su Windowsi 10 dostigli (čak i prešli) taj magični prag. Za to im je trebalo dvije godine duže od planiranog, no uspjeh je postignut.

Potonje se može djelomično zahvaliti i tomu što je u siječnju 2020. godine prestala službena podrška za Windows 7. Poslovni korisnici koji nisu željeli početi plaćati proširenu podršku koja bi im još neko vrijeme osigurala sigurnosne nadogradnje za napušeni operacijski sustav počeli su prelaziti na Windows 10. Tomu treba dodati i sve nove uređaje koji po defaultu dolaze s predinstaliranim Windowsima – laptopi, desktop računala, tableti te igraća konzola Xbox. Microsoft se ujedno i pohvalio kako sve tvrtke s popisa Fortune 500 koriste uređaje s Windowsima 10.

Trenutno Windowsi drže 77,26% tržišta, drugi je macOS sa 17,69%, a treći Linux sa 1,89%. Kada se usporede samo uređaji koji se temelje na Windowsima, Windows 10 ima udio od 69,2%, Windows 7 od 23,18%, a Windowsi 8.1 od 4,7%.