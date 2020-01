Od danas prestaje podrška za Windows 7 – što sada?

Windows 7 svjetlo je dana službeno ugledao 22. listopada 2009. (datum prvog izdanja bio je 22. srpnja 2009.) i to osam godina nakon što je Microsoft dostupnim učinio Windows XP. Windows 7 također je inicijalno dijelom doživljavao određene kritike, no nije trebalo potrajati dugo da ga se prihvati kao ponajbolji operativni sustav koji je Microsoft ikada napravio; sve ono što je bilo promašeno u prethodnim inačicama, a pogotovo u neomiljenoj Visti, sa sedmicom je bilo popravljeno ili barem poboljšano. Stoga ne treba čuditi njegova popularnosti, a čak i danas, gotovo pet godina od kada je javno postao dostupan Windows 10, još uvijek drži 32,74 posto tržišnog udjela među operativnim sustavima za stolna računala ako je vjerovati NetMarketShareu. Ta brojka zapravo krije i određenu opasnost, ali o tome nešto kasnije.

Svemu što je dobro neumitno dolazi kraj, a kako je jednom jedan pjesnik napisao, samo stalna mijena jest, pa je tako bilo sasvim jasno da će i podrška za Windows 7 jednom morati doći svom kraju. To se doista i događa, upravo na današnji dan. Tako od ovog utorka, 14. siječnja 2020. godine pa nadalje, Microsoft više neće nuditi tehničku podršku vezanu uz bilo kakve poteškoće za Windows 7, no još važnije, više se neće primati softverska ažuriranja kao ni sigurnosna ažuriranja ili popravci. To, ukratko, znači da je sada doista zadnji trenutak da se prijeđe na operativni sustav koji će imati konkretnu podršku i kod kojeg će se popravljati sigurnosni propusti.

Vrijeme je za desetku?

Onima koji su još uvijek uporni u tome da ne prihvate zadnju inačicu Windowsa koja, mora se to priznati, kao i sve dosadašnje imaju svoje probleme (ali i mnoge prednosti), utjeha može biti činjenica da to što više neće biti ažuriranja i održavanja ne znači da će Windowsi 7 odjednom neće više funkcionirati. Baš nasuprot, radit će kao i do sada, no kako će vrijeme odmicati, tako će sve više biti izloženiji sigurnosnim rizicima i propustima koji će u budućnosti biti otkriveni, kao i onima koji su do sada već otkriveni no još nisu i popravljeni niti će vjerojatno ikada biti. Možda to zvuči samo kao strategija zastrašivanja, a premda je i nama Windows 7 posebno drag i zauvijek će ostati u lijepom sjećanju, sama činjenica da je njegov razvoj zapravo prestao još 13. siječnja 2015. godine od kada Microsoft više ne dodaje nikakve nove mogućnosti, jasno daje do znanja da je uporno inzistirati na ovome operativnom sustavu sada sasvim promašeno.

To što danas dolazi kraj zapravo produženom periodu podrške unutar kojeg je Microsoft uredno izdavao zakrpe i rješavao sigurnosne probleme, nikoga ne treba iznenađivati. One sporije u prihvaćanju promjena ipak to treba zabrinuti. Naime, uzme li se u obzir da Windows 7 i dalje drži oko 32 posto tržišnog udjela među operativnim sustavima, kao i činjenica da prestaje izdavanje sigurnosnih zakrpa i ažuriranja, Windows 7 bi mogao vrlo brzo postati omiljena meta hakera. Što će vrijeme više odmicati, tako će stvari postajati sve gorima. Čak će i proizvođači softvera u konačnici prestati podržavati tu inačicu Windowsa. Primjerice, Google će se potruditi nuditi punu podršku za Chrome na Windowsima 7 sve do srpnja 2021. godine, barem je tako najavljeno.

Do desetke i dalje besplatno - neslužbeno

Odgovor na pitanje što učiniti sada zapravo se nameće samo po sebi, treba jednostavno prijeći na Windows 10. Zgodno je to što je Windows 7 moguće izravno nadograditi na najnoviju inačicu Microsoftovog operativnog sustava, a premda je u trenutku predstavljanja Windowsa 10 postojala promotivna ponuda za besplatnu nadogradnju, ona je službeno istekla 29. srpnja 2016. Srećom, aktivacija Windowsa 10 korištenjem ključa za aktivaciju Windowsa 7 još uvijek, sasvim neslužbeno, funkcionira. Jednako tako, ponuda za besplatnu nadogradnju Windowsa 7 na Windows 10 za osobe koji su koristili tehnologije za osobe s posebnim potrebama istekla je 31. prosinca 2017., no čini se da Microsoft još uvijek nije isključio aktivacijske poslužitelje. To znači da je nadogradnja, neslužbeno, još uvijek moguća no pitanje je koliko će to još potrajati. Ako je suditi prema činjenici da je Microsoftu još uvijek važnije da korisnici prijeđu na Windows 10 i ne nastave koristiti Windows 8, a kamoli tek Windows 7, ova bi mogućnost besplatne nadogradnje mogla biti dostupna još neko vrijeme.

Kako nadograditi? Stvar je prilično jednostavna i valja koristiti famozni Windows Media Creation Tool pri čemu za tip nadogradnje treba izabrati onu u kojoj se zadržavaju sve datoteke i informacije. Ako se izabere svježa instalacija, moguće je da će se izgubiti mogućnost besplatne nadogradnje. U slučaju da Windows 10 upita za aktivacijski ključ, treba iskoristiti onaj od Windowsa 7 ili 8 i ubrzo bi se na računalu trebalo imati odgovarajuća inačica Windowsa 10 aktivirana digitalnom licencom. Treba li nadograditi? Tko neće eksperimentirati s prijelazom na neku od varijanti GNU/Linuxa ili MacOS-a, svakako da.