Elon Musk si je dao titulu tehnološkog kralja

Elon Musk je do nedavno bio najbogatiji čovjek na planeti, a sada se naziva i kraljem

Prema izvješću koje je Tesla predala Američkoj komisiji za reguliranje i trgovinu vrijednosnim papirima (SEC), Elon Musk se naziva Tehnološkim kraljem (Technoking), dok je nova titula glavnog financijskog direktora Zacha Kirkhorna, Gospodar novca (Master Of Coin). U izvještaju se navodi da Musk i Kirkhorn zadržavaju svoje pozicije kao i do sad, no očito uz ekscentričnu promjenu naziva inspiriranu serijom Igra Prijestolja, odnosno ciklusom knjiga Pjesma Leda i Vatre.

Promjena titula, odnosno „krunidba“, samo je jedan od niza Muskovih neobičnih poteza. Business Insider je prenio prošloga tjedna da je jedan investitor tužio Teslu jer tvrdi da neke Muskove objave na Twitteru krše nagodbu sa SEC-om te tako ugrožavaju vrijednost tvrtke. Ako bacite pogled na Muskov Twitter feed, odmah ćete uočiti objave koje baš ne priliče „Tehnološkom kralju“ jedne velike tvrtke. Tamo se može naći širok spektar stvari, od ciničnih komentara, koju će vrstu psa kupiti, pa do toga što kriptovalute "rade" dolaru.

Heard a rumor some crypto coin was pegging the dollar 🤣🤣 — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021

Musk je 2018. godine bio optužen od strane SEC-a da je obmanuo investitore, objavivši na Twitteru da će povući Teslu s burze. Tesla i Musk su platili po 20 milijuna dolara financijskim regulatorima te je Musk morao odstupiti s mjesta predsjednika tvrtke.