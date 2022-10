Jay Y. Lee i formalno imenovan prvim čovjekom Samsunga

Samsungov Upravni odbor imenovao je na mjesto generalnog izvršnog direktora Jay Y. Leeja, čovjeka koji već dugi niz godina slovi za de facto prvog čovjeka te kompanije. Jay Y. Lee (odnosno Lee Jae-yong) najstariji je potomak i jedini sin Lee Kun-heea, osobe koja je Samsung transformirala iz komanije koja se bavila trgovinom hrane, tekstila i osiguranja u tehnološkog i elektroničkog diva globalne scene.

Godinama se smatralo da će Jay Y. Lee naslijediti svojeg oca, pa je postupno preuzimao njegove dužnosti, pogotovo kada je ovaj zapao u velike zdravstvene probleme. No, službeno preuzimanje trona, nakon smrti oca, nije se dogodilo zbog skandala u koje se Lee upleo. Dvaput je boravio u zatvoru zbog korupcije, pa mu je čak i sudski bilo zabranjeno baviti se upravljanjem Samsungom – kako ne bi ponovio djelo podmićivanja za koje je bio osuđen.

Smjena generacija

No, ovoga je ljeta dobio predsjedničko pomilovanje, a predsjednik Južne Koreje Yoon Suk-yeol dodijelio mu ga je kako bi "pomogao u ekonomskom oporavku zemlje". Kada mu je pravosuđe za to dalo zeleno svjetlo, Lee je mogao nesmetano zasjesti na čelo kompanije te formalno dobiti titulu njezinog prvog čovjeka. Do sada je držao pozicije poput potpredsjednika ili operativnog direktora.

54-godišnji Jay Y. Lee sada je i službeno postao predstavnik treće generacije svoje obitelji koji je došao na čelo Samsunga. Kao razlog za njegovo imenovanje Upravni odbor je naveo nesigurno globalno poslovno okruženje, zbog kojeg je kompanija pod pritiskom da se održi stabilnom, kao i da snosi veću odgovornost.

Samsung je, inače, za proteklo tromjesečje prijavio pad dobiti od 31%, a kao razloge naveo je smanjenu potražnju, porast inflacije i kamatnih stopa te općenito loše prognoze za svjetsko gospodarstvo. Nesigurnosti u poslovnom okruženju, kažu, mogle bi se nastaviti do sljedeće godine.