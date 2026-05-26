Voditelj .debuga i ove je godine jedinstveni Ivan Jelušić

Suosnivač i CSO megauspješne osječke tvrtke Orqa, nagrađen kao jedan od najboljih osnivača startupa u svijetu, ponovno će razveseliti posjetitelje .debuga i voditi ih kroz program u Laubi

Najveći tehnološki spektakl u regiji, .debug, iz godine u godinu se trudi donijeti vam vrhunska predavanja, iskustva i zabavu koju ćete pamtiti do sljedeće godine. Ključan faktor u tome svemu je i poznata praznička atmosfera koja vlada na konferenciji tijekom dva dana, u svim dvoranama i ".debugu na otvorenom", a kao njezin glavni zamašnjak definitivno se ističe voditelj programa na glavnoj pozornici.

Tu će zahtjevnu ulogu i ove godine na sebe preuzeti neponovljivi Ivan Jelušić, vrhunski biznismen i nadasve duhoviti Osječanin, suosnivač i CSO uspješnog startupa Orqa, Pobjednik Idea Knockouta 2018, sukreator najuspješnije hrvatske crowdfunding kampanje i prema CESAwardsu najbolji osnivač startupa u Europi, nominiran i za najboljeg osnivača startupa na svijetu. Kao takav, Jelušić je vrlo zaposlen, ali jednom godišnje ipak se bavi svojim omiljenim hobijem, vođenjem programa .debuga na stageu u Laubi. Uhvatili smo ga na drugom kraju svijeta kako bi nam, u sklopu priprema, dao kratku najavu ovogodišnje konferencije – evo što je poručio:

"Nakon sedam godina, ne osjećam se više kao voditelj, nego roditelj ovog eventa. Vidimo se na još jednom, nikad boljem, nikad većem .debugu!"