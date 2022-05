Voditelj .debuga još jednom je Ivan Jelušić

Suosnivač osječke Orqe, jedan od najboljih i najnagrađivanijih osnivača startupa u Europi te čovjek čija je tvrtka prerasla hrvatske okvire i nedavno preuzimanjem švicarskog ImmersionRC-a postala neprikosnoveni svjetski lider u području razvoja tehnologije pogleda iz prvog lica (FPV) – Ivan Jelušić – bit će i ove godine master of ceremony na glavnoj pozornici .debuga.

Podsjećamo, panel rasprave, keynote predavanja te otvaranje, zatvaranje konferencije i dodjela nagrada, sve to dogodit će se na spektakularnoj pozornici zagrebačke Laube uz vrhunsku produkciju i tehničku podršku. Takvo okruženje upotpunit će i naš tradicionalni voditelj, koji je svoj prvi voditeljski angažman imao na prvom .debugu, u prosincu 2019. godine.

U toj se ulozi toliko dobro snašao da već od prve probe nitko iz direkcije .debuga više ne može ovu konferenciju zamisliti bez njega.

"Nakon što je lanjski .debug, u zahtjevnom okruženju i s mnogo online gledatelja, bio čak razinu bolji nego onaj prvi, od ovogodišnjeg očekujem neviđeni spektakl! Uvijek kažem kako je .debug najbolja i najveća developerska zaj... zafrkancija u svemiru, i siguran sam da će uz ovogodišnjih 1.500 posjetitelja to i biti. Koliko čujem, partneri su također pripremili vrhunsku ponudu hrane, pića i bogate nagrade, pa ćete me možda prije naći na nekom njihovom "šanku" nego na predavanjima…", poručio je Ivan Jelušić i još jednom pozvao sve na dva dana najboljeg druženja IT zajednice u regiji.

Kompletan program ovogodišnjeg .debuga potražite na www.debug.hr, gdje možete kupiti i svoju (online) ulaznicu te upoznati svih 90-ak predavača...