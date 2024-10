Život i doba Tima Cooka: "Ne prvi, već najbolji"

"Savršeno smo u redu s tim da nismo prvi," priča Cook za WSJ, njegovim odmjerenim, ali strastvenim tonom. "Pokazuje se kako treba vremena da nešto postane zaista izvrsno. Potrebno je mnogo iteracija. Potrebno je brinuti o svakom detalju. Ponekad je potrebno malo duže da se to učini. Radije bismo izašli s takvom vrstom proizvoda i takvim doprinosom ljudima nego žurili da prvi izbacimo nešto."

Ta filozofija sažeta u samo četiri riječi: "Ne prvi, već najbolji" opisuje Appleovu prošlost, sadašnjost i budućnost. Ove četiri riječi pomažu objasniti zašto je baš ova godina bila prekretnica za tvrtku u prostornom računalstvu i umjetnoj inteligenciji. U ovom prijelomnom razdoblju, kada se čini da se sve opet mijenja, često se čuju te riječi u razgovorima s Appleovim rukovoditeljima i samim Cookom: Ne prvi, već najbolji.

Od Alabame do Silicijske doline

Ali tko je čovjek iza ovih riječi? Putovanje Tima Cooka do vrha tehnološkog svijeta svjedočanstvo je američkog sna, priča o odlučnosti, inovaciji i hrabrosti da budeš drugačiji.

Rođen i odrastao u malom gradu Robertsdale u Alabami, Cookov rani život bio je daleko od blistavog svijeta Silicijske doline. Nijedan od njegovih roditelja nije pohađao fakultet, ali usadili su mu snažnu radnu etiku i nepokolebljivo uvjerenje da sutra uvijek može biti bolje od danas. Kao dijete, usmjerio je pogled na Sveučilište Auburn, gdje će kasnije studirati industrijsko inženjerstvo, navijati za nogometni tim i naučiti vrijednost znatiželje.

Nakon diplomiranja, Cookova karijera odvela ga je u IBM i Compaq, gdje je stekao reputaciju stručnjaka za lanac opskrbe i logistiku koja će na kraju privući pažnju Stevea Jobsa. Početkom 1998., kada su ga nazvali iz Applea, bilo bi logično poklopiti slušalicu jer je tvrtka upravo izgubila više od milijardu dolara prethodne godine. Ali Cook je poslušao svoju intuiciju i pristao na sastanak s Jobsom. U roku od nekoliko minuta, znao je da želi raditi u Appleu.

Rani dani u Appleu

Rani dani u Appleu bili su skromni za Cooka. Živio je u malom stanu, vozio Hondu Accord, ali preferirao je svoj bicikl, i živio na dijeti od piletine, riže i povrća na pari. U Appleu se bacio na preoblikovanje lanca opskrbe tvrtke, pretvarajući osrednji operativni tim u precizno ugođeni stroj. Njegovi napori nisu prošli nezapaženo, i 2005. godine promaknut je u glavnog operativnog direktora.

Preuzimanje kormila

Ali pravi test Cookovog vodstva došao je u kolovozu 2011., kada je unaprijeđen na poziciju izvršnog direktora. Na dan svog prvog velikog događaja kao izvršnog direktora tog listopada, Cook je otišao u Jobsov dom da se oprosti. Jedan od Jobsovih posljednjih savjeta njegovom nasljedniku bio je da ne pita što bi on učinio, već da jednostavno učini ono što je ispravno. Jobs je preminuo sljedećeg dana, ostavljajući Cooka s nezahvalnim zadatkom da zamijeni jednu od najikoničnijih figura u poslovnoj povijesti.

Pod Cookovim vodstvom, Apple je u očima nekih sazrio u nešto predvidljivije, možda malo manje čarobno, ali neosporno vrednije. Cookov Apple je tvrtka koja ne stvara više tako magične proizvode; ali opet: Ne prvi, već najbolji.

Budućnost Applea

Ovaj pristup bio je opet evidentan na godišnjoj Worldwide Developers Conference kad je Cook predstavio Apple Intelligence. "Nismo bili prvi koji smo implementirali inteligenciju," priznaje Cook. "Ali učinili smo to na način za koji mislimo da je najbolji za našeg kupca." Ali Appleove ambicije ne zaustavljaju se na umjetnoj inteligenciji. Tvrtka je također ušla u prostorno računalstvo s Vision Pro, uređajem za koji Cook vjeruje da ima potencijal promijeniti način na koji komuniciramo s tehnologijom i jedni s drugima.

Cookova vizija

"Volim svijet u nastajanju," kaže on s entuzijazmom. "Volim ideju da grupa ljudi osjeća da je sutra bolje od danas, san, vjerovanje da ćeš stajati na ramenima svojih roditelja." Ovo vjerovanje u bolje sutra više je od filozofije za Cooka; to je pokretačka sila. "Možda ne postoji važnija filozofija u životu," kaže on. "Mislim da je to nešto čega se svi trebamo držati i ne samo držati, već se osjećati odgovornima za prenošenje toga dalje."