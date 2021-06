Instant Staple Remover-A1, brzo i sigurno odvajanje spojnica s dokumenata

Canon je predstavio novi uređaj unutar serije imageFORMULA – Instant Staple Remover-A1. Riječ je o automatskom odvajaču spojnica kojeg je ekskluzivno za Canon razvila tvrtka MAX CO. LTD. Uređaj je namijenjen tvrtkama koje moraju digitalizirati papirnate dokumente ili brzo fotokopirati veću količinu istih.

Većina dokumenata sastoji se od dva ili više listova papira. Kako se ne bi pomiješao redoslijed isti se osiguravaju spojnicom koja ih drži na mjestu. I dok je na taj način riješen problem mogućeg zametanja pokojeg lista papira, stvoren je drugi – nemogućnost automatskog skeniranja pomoću skenera koji sami uvlače papir. Da bi takvi skeneri mogli sami obaviti posao skeniranja većeg broja dokumenata najprije je potrebno odstraniti spojnicu. Koliko god se taj korak činio trivijalnim – nije.

Naime, prilikom ručnog uklanjanja spojnice može doći do oštećenja dokumenta što će u konačnici otežati njegovu digitalizaciju. Isto tako može doći do povrede zaposlenika ili oštećenja opreme poput primjerice pisača, jer spojnice nerijetko znaju završiti na papirima pripremljenim za ispis. Njihovim povlačenjem u unutrašnjost pisača lako može doći do njegovog oštećenja što predstavlja nepotreban trošak za tvrtku.

Instant Staple Remover-A1 spojnice uklanja automatski bez oštećivanja dokumenata. Pritom ih smješta na sigurno mjesto – u spremnik kapaciteta do 500 spojnica. Instant Staple Remover-A1 može ukloniti spojnice s višestraničnih dokumenata debljine do 30 stranica i podržava spojnice različitih veličina. Kako bi korisnik bio siguran da je spojnica postavljena u ispravni položaj Instant Staple Remover-A1 opremljen je LED indikatorom.

Dimenzije uređaja su 126 x 273 x 105 milimetara, a masa oko 2 kilograma. Prilikom rada troši oko 60W električne energije. Osim što se uklanjanje spojnica aktivira ručno, putem tipke, Instant Staple Remover-A1 podržava i kontrolu preko nožnih prekidača. Potonje se nudi kao opcija.

Instant Staple Remover-A1 moguće je nabaviti pojedinačno ili u kompletu s nekim od Canonovih brzih skenera iz serije imageFORMULA. Detaljnije specifikacije dostupne na internetskim stranicama proizvođača. Cijena na europskom tržištu je oko 450 eura.