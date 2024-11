OfficePal C10 i C20 - Sharkoonovi ergonomski stolci za gamere

Prošlog ljeta Sharkoon je u svoju ponudu dodao i svoje prve gamerske stolce – OfficePal C30/C30M. Nekih godinu i pol dana kasnije stigla su i dva dodatna modela – OfficePal C10 i OfficePal C20 koji su nešto jednostavnijih mogućnosti u odnosu na prošlogodišnji model, ali im je zato i cijena nešto niža.

Standardni modeli bez oznake „M“ u svom nazivu i ovog puta dolaze sa sjedećim dijelom izrađenim od pjene i stražnjim dijelom stolca od mrežastog, prozračnog materijala. U oba slučaja riječ je o stolcima s integriranim ergonomskim rješenjima za glavu, leđa i ruke. Iako se na prvu čini kako osim naziva i nema drugih razlika između C10 i C20 – ima. Primjerice, sjedeći dio kod modela C10 izrađen je od pjene gustoće 45 kg/m3 dok je kod C20 modela korištena pjena gustoće 60 kg/m3.

Zatim, C10 ima mogućnost podešavanja samo visine rukohvata, dok model C20 uz tu funkciju ima i onu koja mu omogućava podešavanje i dubine rukohvata te dubinu sjedećeg dijela. Mogućnost podešavanja visine stolca, nagiba naslona te položaja lumbalnog dijela je naravno prisutna kod oba modela.

Stabilnost stolaca je osigurana putem zvjezdastog okvira s pet kotača. Oba modela opremljena su sa 60-mm kotačima i visokokvalitetnim plinskim klipom klase 4. OfficePal C10 preporuča se korisnicima do visine 180 centimetara i težine do 110 kilograma, a OfficePal C20 korisnicima do visine od 190 centimetara i težine do 135 kilograma.

Detaljnije specifikacije oba modela dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučene maloprodajne cijene za europsko tržište su 149,90 (OfficePal C10) i 189,90 € (OfficePal C20).