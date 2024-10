Apple radi na dva stolna uređaja i novom OS-u, suprotno prethodnoj strategiji unifikacije

Apple razmišlja o revitalizaciji segmenta pametnog doma, u kojem dosad nije imao velikog uspjeha. Ključan bi u tome bio novi operativni sustav nazvan homeOS, koji bi trebao pokretati dva nova proizvoda s pametnim zaslonima. Postavlja se pitanje donosi li on samo zavrzlamu unutar sustava macOS, iOS, tvOS i watchOS?

Jeftiniji stolni uređaj

Već smo pisali o stolnom uređaju kodnog imena J595, koji kombinira robotsku ruku s velikim zaslonom nalik iPadu. Uz njega, Apple razvija i J490, pametni zaslon nižeg cjenovnog ranga namijenjen za korištenje FaceTimea i upravljanje kućanskim uređajima. Očekuje se da će ovaj jeftiniji model biti lansiran već sljedeće godine, dok bi skuplja verzija s robotskom rukom mogla koštati 1000 dolara ili više, izvještava Bloomberg.

homeOS na temelju tvOS

Najzanimljivije je da se razmišlja o novom operativnom sustavu homeOS koji bi se trebao temeljiti na postojećem tvOS softveru koji pokreće Apple TV uređaje. Paradoks je da Apple stremi prema unifikaciji macOS-a i iOS-a, a u ovom slučaju jedan novi OS iskače iz te strategije.

Približavanje pa sad odvajanje

Apple već godinama radi na približavanju i spajanju svojih operativnih sustava macOS i iOS, s ciljem stvaranja ujednačenijeg korisničkog iskustva i olakšavanja razvoja aplikacija. Ova strategija postupno se razvija kroz nekoliko ključnih inicijativa.

Projekt Catalyst, predstavljen 2019. godine, omogućio je developerima jednostavnije prebacivanje iPad aplikacija na Mac računala. Ovo je bio prvi značajan korak u premošćivanju jaza između iOS i macOS platformi, olakšavajući razvoj univerzalnih aplikacija koje mogu raditi na oba sustava s minimalnim prilagodbama. Uvođenje Apple Silicon čipova 2020. godine dodatno je unaprijedilo ovu viziju. M1 i noviji čipovi omogućuju Mac računalima nativno pokretanje iOS aplikacija, što je značajno proširilo ekosustav aplikacija dostupnih na macOS-u. Ova hardverska unifikacija stvorila je temelj za daljnje zbližavanje operativnih sustava.

Još jedan sustav za korisnike - previše?

Appleov dugoročni plan zbližavanja macOS-a i iOS-a činio se obećavajućim, no s najavom novog homeOS-a situacija postaje složenija i potencijalno zbunjujuća za korisnike. Umjesto pojednostavljivanja ekosustava, Apple sada dodaje još jedan sloj kompleksnosti. Iako je ideja specijaliziranog OS-a za pametni dom zanimljiva, postavlja se pitanje kako će se on uklopiti s postojećim sustavima. Korisnici koji su se navikli na interakciju između svojih Mac računala, iPhonea i iPada, sada će morati svladati još jedan sustav, što može dovesti do frustracije i neprihvaćanja novih uređaja.

Dodatno, razvoj zasebnog homeOS-a mogao bi usporiti napore za stvaranje univerzalnih aplikacija koje bi radile na svim Apple platformama. Programeri će se suočiti s izazovom optimizacije svojih aplikacija za još jedan sustav, što može rezultirati fragmentacijom i nekonzistentnim korisničkim iskustvom.

Apple nema kredibiliteta obećavati

Postojeći problemi s kompatibilnošću i sinkronizacijom između macOS-a i iOS-a mogli bi se dodatno zakomplicirati uvođenjem homeOS-a. Korisnici bi mogli naići na poteškoće pri pokušaju besprijekornog prijenosa podataka ili zadataka između svojih osobnih uređaja i pametnih kućnih sustava.

Posebno ako se računa da bi u ovim novim proizvodima bili Appleovi alati za umjetnu inteligenciju, onda novi operacijski sustav iziskuje kompleksnu i vremenski zahtjevnu izgradnju, a Apple u ovom trenutku nema više kredibiliteta obećavati, već mora početi isporučivati AI rješenja.

Što se tiče postojeće grupe proizvoda za kućanstvo, Apple TV, HomePod i HomePod mini – oni nemaju hardver potreban za pokretanje AI modela, pa im tek predstoji ozbiljna nadogradnja.