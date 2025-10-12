Pixel Watch 4 proglašen najpopravljivijim pametnim satom ikad

Iz iFixita kažu da je Pixel Watch 4 dizajniran promišljeno i s namjerom da se lako popravi, što nije čest slučaj kod pametnih satova

Googleov Pixel Watch 4 dobio je priznanje od poznatog servisa za rastavljanje i ocjenjivanje uređaja, iFixita, koji ga je proglasio najpopravljivijim pametnim satom ikad napravljenim.

Naime, za razliku od najnovijeg Apple Watcha, Pixel Watch 4 omogućuje korisnicima i serviserima potpuni stražnji pristup komponentama. Kućište se otvara odvijanjem vanjskih vijaka koji ujedno upravljaju i mehanizmom šarke, dok je vibracijski motor pričvršćen vijcima i povezan putem pogo pinova, bez nepotrebnog lijepljenja ili zavarivanja dijelova.

Iz iFixita kažu da se baterija može zamijeniti u svega nekoliko minuta, a napominju i da je zaslon brtvljen O-prstenom umjesto ljepilom, što omogućuje IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu bez narušavanja jednostavnosti popravka. Čak je i matična ploča lako dostupna i može se ukloniti bez većih zahvata.

Zbog svega toga Pixel Watch 4 je od iFixita dobio ocjenu popravljivosti 9 od 10, što je u krajnju ruku respektabilan rezultat za uređaj tako kompaktnih dimenzija. Cijeli video rastavljanja pogledajte u nastavku.