AirPods Pro 3 praktički su nemoguće za popraviti

Na YouTube kanalu iFixita osvanuo je video koji nikako ne ulijeva povjerenje u mogućnost popravljivosti AirPodsa Pro 3

Apple je prošloga mjeseca uz nove modele iPhonea predstavio i svoje najnaprednije TWS slušalice do sada, AirPods Pro 3. Iako se nije očekivalo da se tako male slušalice mogu lako popraviti, novi video iFixita je pokazao da je situacija zapravo puno gora.

Naime, slušalice je iznimno teško otvoriti jer same po sebi uopće nisu ni namijenjene da se rastave. Pokušaj vađenja zvučničkih jedinica ih gotovo pa uništava, a sastavljanje natrag gotovo je nemoguće, ne samo slušalica, već i kutijice za punjenje. Jedino se baterija može relativno lako izvaditi jednom kada su slušalice rastavljene.

Na kraju, nova generacija AirPodsa Pro dobila je najnižu ocjenu popravljivosti 0 od 10 jer, čak i da ih uspije rastaviti vješt serviser bez trajnih oštećenja, ponovno sastavljanje i brtvljenje praktički je nemoguće.

Cijeli video rastavljanja pogledajte u nastavku.