Rastavljanje Samsungovog Galaxy XR-a otkriva zanimljivu konstrukciju

Prema videu iFixita, vidljivo je da je Galaxy XR pametno konstruiran, ali je sam proces ulaska u unutrašnjost uređaja zahtjevan

Matej Markovinović nedjelja, 21. prosinca 2025. u 15:47
📷 Screenshot: YouTube
Screenshot: YouTube

Samsung je ovog listopada predstavio svoj prvi naglavnik za proširenu stvarnost, Galaxy XR, kojeg su se sada dočepali majstori iz iFixita, rastavili ga i u videu pokazali njegovu konstrukciju.

Naime, rastavljanje uređaja započinje s prednje strane, što znači da je prvo potrebno ukloniti plastično kućište. Unutar samog uređaja nalazi se velik broj vijaka, ali i pametno osmišljena unutarnja arhitektura u kojoj su sve ključne komponente smještene u jednom sloju, što olakšava njihovu zamjenu.

Uz to je relativno lako zamijeniti i vanjsku bateriju, a pohvalno je i to što su za konstrukciju korišteni standardni Phillipsovi vijci za koje nisu potrebni nikakvi posebni alati.

Ipak, cijeli dojam popravljivosti kvari nekoliko detalja. Sam proces ulaska u uređaj je zahtjevan, a unutar kućišta nalazi se i naljepnica s porukom „Void if tampered“ (Jamstvo ne vrijedi ako je uređaj otvaran). Također, Samsung za sada ne nudi službene priručnike za popravak, čime se korisnici potiču da pokvareni uređaj šalju službenim servisima.  

Više o Galaxy XR-u pročitajte u našem tekstu u nastavku. 
 

 



