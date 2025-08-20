Pixel Watch 4 stiže s boljom autonomijom, a Pixel Buds 2a dobivaju ANC i prostorni zvuk

Google je pokušao udovoljiti korisnicima te je povećao bateriju na Pixelu Watch 4. Dizajn se, doduše, nije ništa promijenio

Uz novu seriju mobitela, Google je predstavio pametni sat Pixel Watch 4 i TWS slušalice Pixel Buds 2a. I dok pametni sat donosi solidna poboljšanja „ispod haube“, dizajn ostaje vjeran prošlogodišnjem izdanju, što se nekima možda neće svidjeti. S druge strane, slušalice Pixel Buds 2a predstavljaju samo ponešto pristupačniju alternativu nešto skupljem modelu Buds Pro 2.

Pixel Watch 4

Novi Pixel Watch 4 dolazi u 41 i 45-milimetarskoj inačici, a obje imaju nadograđene OLED zaslone čija svjetlina ide do 3.000 nita. Pogoni ga Qualcommov Snapdragon W5+ Gen 1 SoC, koji također sadrži i AON (always-on) koprocesor za veću energetsku učinkovitost. Riječ je o posebnom niskoenergetskom procesoru koji preuzima jednostavne zadatke, poput prikaza sata ili praćenja otkucaja srca, dok je glavni čip u stanju mirovanja.

Baterije su blago povećane pa tako 41-milimetarski model ima bateriju kapaciteta 327 mAh, dok 45-milimetarski model ima bateriju od 459 mAh. Iz Googlea kažu da bi autonomija do sada trebala iznositi do 30 sati za manju inačicu sata, a do 40 sati za veću. Iako su to nešto veće brojke od prošlogodišnjeg modela i dalje će mnogi posezati za punjačem svaki drugi dan.

Jedna od značajnijih novosti je integracija s Googleovim AI asistentom Geminijem, s kojim korisnici mogu jednostavno razgovarati. Od zdravstvenih značajki, sat podržava do 40 vrsti vježbi, praćenje otkucaja, stresa, sna, EKG-a, udjela kisika u krvi, varijabilnosti otkucaja srca i brzine disanja.

Pixel Watch 4 dolazi s Wear OS-om 6, a cijena za Wi-Fi početni model od 41 mm iznosi 399 eura, dok je LTE verzija 499 eura. Veći model od 45 mm kreće od 449 eura za Wi-Fi te 549 eura za LTE verziju

Pixel Buds 2a

Pixel Buds 2a na tržištu su kao najpristupačnije Googleove TWS slušalice, ali svakako nisu jeftine. Imaju aktivno poništavanje buke (ANC) i prostorni zvuk, iako bez funkcije praćenja pokreta glave.

Iz Googlea kažu da slušalice omogućuju do 7 sati neprekidne reprodukcije, a s kućištem ukupno 20 sati slušanja. Za razliku od Pro modela, kutijica ne podržava bežično punjenje, što se nekima neće svidjeti, osobito kada se u obzir uzme cijena od čak 149 eura.

U svakom slučaju, ove slušalice predstavljaju značajan napredak u odnosu na svoga prethodnika koji je izašao prije 4 godine.