Apple dobio zabranu prodavanja starijih iPhonea u Kini, ali Qualcomm svejedno nije zadovoljan

Između Qualcomma i Applea duže vrijeme traje rat, odnosno sudski postupak oko povrede prava na patente. Shodno tomu, Qualcomm zadnjih godinu dana pokušava zabraniti prodaju iPhonea u Kini i Americi. U Americi nisu uspjeli u svojoj nakani, ali su im zato kineski sudci izišli u susret, odnosno presudili su u njihovu korist te Appleu odrezali privremenu zabranu uvoza i prodaje iPhonea u Kini.

Podsjetimo, radi o tužbi vezano uz povredu Qualcommovih patenata od strane Applea. Naime, Qualcomm tvrdi kako je Apple ukrao njihove patente te ih dao Intelu kako bi mogli proizvesti vlastite modemske čipove za neki budući iPhone. U cijeloj toj sagi ni Apple nije ostao dužan Qualcommu već ih je tužio za iskorištavanje dominantne tržište pozicije zbog koje kako kažu – nerealno cijene svoje čipove, odnosno kako im cijenu dižu u nebesa.

Da u Appleovoj tvrdnji ima i nešto istine najbolje dokazuju kazne koje su Qualcommu izrekle Kina, Južna Koreja i EU. U Kini i Južnoj Koreji Qualcomm je kažnjen s iznosima od nekoliko stotina milijuna dolara kazne, a u EU s gotovo milijardu dolara.

Kineski sud je unatoč tomu presudio kako Apple krši Qualcommova patentna prava i to posebno one koji se tiču promjene veličine slika i upravljanjem aplikacijama. Shodno tomu je i izrečena zabrana uvoza i prodaje koji ta patentna prva krše. Srećom po Apple riječ je o starijim modelima – iPhone 6S, i 6S Plus, iPhone 7 i 7 Plus, iPhone 8 i 8 Plus te iPhone X.

Kako u vrijeme podizanja tužbe modeli iPhone XS, iPhone XS Max i iPhone XR nisu postojali izrečena zabrana se na njih ne odnosi. No, Apple je stava kako ni gore nabrojani modeli nisu problem jer se na sve njih može instalirati najnovija inačica operacijskog sustava - iOS 12 u kojoj Apple ne koristi sporne patente.

I dok Qualcomm ulaže žalbu kako bi presuda obuhvatila i najnovije modele, Apple im poručuje kako oni i dalje bez problema prodaju mobitele u Kini.