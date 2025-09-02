Blizzard tuži Turtle WoW, jedan od najpopularnijih privatnih servera World of Warcrafta

Turtle WoW pokrenut je 2018. i koristi unaprijeđenu inačicu World of Warcrafta iz 2006. godine, a krajem prošlog tjedna Blizzard je službeno pokrenuo proces kojim bi uskoro mogao biti ugašen zauvijek

Blizzard je u petak pokrenuo sudsku tužbu protiv Turtle WoW-a, privatnog servera koji postoji već sedam godina. Iz kojeg razloga to do sada nisu napravili nije poznato, no zna se da je Blizzard već ranije u nekoliko navrata uspješno poduzimao takve akcije.

Turtle WoW koristi nadograđenu verziju World of Warcrafta iz 2006. godine u kojoj su dostupne nove rase, područja i instance, te su se na njemu okupljali igrači koji su željeli iskusiti ovaj MMO u svom izvornom obliku, što 2018. nije bilo moguće jer su službeni serveri World of Warcrafta Classic pokrenuti tek godinu kasnije.

Iako je Turtle WoW besplatan, unutar igre postoji opcija davanja donacija ekipi koja stoji iza njega kako bi nastavili s nadogradnjama, a radili su i na prebacivanju čitave igre na Unreal Engine 5. Prije dva tjedna pokrenut je novi svijet Ambershire, koji je predstavio alternativnu prošlost World of Warcrafta i prizemnije iskustvo od onog viđenog u pomalo SF ekspanziji Burning Crusade. Navodno je taj svijet vrlo brzo zabilježio preko 11.000 istovremenih igrača, dok je na vrhuncu popularnosti u svjetovima Turtle WoW-a obitavalo preko 70.000 igrača u isto vrijeme.

Blizzard ih tuži zbog povrede intelektualnih prava i zarade na njihovu vlasništvu, te u tužbi ističe kako „takvi neautorizirani serveri odbijaju inače predane igrače WoW-a, predstavljaju sigurnosni rizik, razvodnjavaju zajednicu i stvaraju zabunu među igračima“. Nakon podizanja tužbe oglasila se i ekipa Turtle WoW-a, koja kaže da njihov projekt neće nestati te da su pripremljeni na ovakve izazove.