World of Warcraft: Midnight kreće u betu, a finalna bi verzija mogla stići već u siječnju

World of Warcraft: Midnight kreće u beta fazu testiranja, a ako sve prođe prema planu, finalna verzija mogla bi stići već u siječnju

Prema ustaljenom rasporedu, nova ekspanzija za World of Warcraft ovih je dana okončala alfa testiranje i početkom studenog ulazi u betu. Mjesec dana testiranja nije malo, s obzirom a je pokrenuto u prvim danima listopada, no Midnight donosi brojne promjene koje veteranima nisu najbolje sjele, zbog čega zajednica smatra da je ulazak u novu fazu preuranjen.

Primjerice, osim mogućnosti stanovanja, što svi hvale, nova ekspanzija donosi pojednostavljene mehanike rotacija sposobnosti, pa su klase kompliciranije za igranje doživjele najveće promjene uklanjanjem nepotrebnih koraka, dok su one jednostavnije samo blago ugađane.

Uz to, alfa testiranje iznenadilo je igrače uklanjanjem funkcionalnosti većine najpopularnijih modifikacija koje su im bile nužne tijekom zahtjevnih scenarija i borbi protiv bosseva, zbog čega su autori tih modova prestali s njihovim razvojem.

Prema Blizzardu, uz jednostavnije mehanike, modifikacije više neće biti potrebne, što iskusnim igračima nikako nije po volji jer će i potpuni početnici, bez ikakvog iskustva i učenja, moći postići isti učinak kao i oni koji su godinama brusili svoje vještine.

Kako god bilo, Blizzard je odlučio i teško da će drastično mijenjati svoje odluke. S vedrije strane, ekipa s Wowheada iskopala je podatke koji upućuju na to da bismo Midnight mogli zaigrati već 27. siječnja, ako ne i ranije.

Do tog su zaključka došli iz opisa nove zakrpe koja prethodi ekspanziji i koja će služiti kao tranzicija između starih događaja te uvesti igrače u novu priču. Slične situacije, u kojima je na taj način otkriven datum pokretanja novog dodatka, ranije su se pokazale točnima, pa postoji velika vjerojatnost da na Midnight nećemo dugo čekati – ako sve prođe prema planu.