World of Warcraft u prosincu otključava domove igrača, a namještaj je moguće sakupljati već sada

Mogućnost stanovanja dugo je očekivani element World of Warcrafta koji napokon službeno stiže s novom ekspanzijom Midnight. Spomenuta još nema potvrđen datum izlaska, no zna se da bi trebala biti lansirana prije 30. lipnja iduće godine. Kako bi potaknuli igrače da već sada rezerviraju svoje primjerke, Blizzard je odlučio otključati vrata domova onima koji se predbilježe za novu nadogradnju.

Time će igrači moći ući u svoje nastambe već 3. prosinca ove godine i početi ih opremati pokućstvom i dekoracijama te se hvaliti prijateljima i susjedima svojim dizajnerskim rješenjima. Kao i sve u World of Warcraftu, uređivanje stambenog prostora bit će priča bez kraja s obzirom na to da će se stalno nuditi novi predmeti koje možemo smjestiti u svoje domove, bilo putem rješavanja zadataka ili otključavanjem dostignuća, što je aktivnost dostupna već sada.

Naime, dostignuća vrijede i retroaktivno, pa će nam neka koja smo postigli davnih dana osigurati predmete koji će zapakirani čekati Midnight ili rezervaciju spomenute ekspanzije.

S obzirom na to da je sustav stanovanja već pušten u rad na javnim testnim serverima, poznato je koja dostignuća otključavaju koji predmet, a za lakše praćenje što sve treba obaviti pobrinut će se mod House Bound na stranicama CurseForgea.

Prema dostupnim podacima, već sada je moguće pribaviti više od stotinu dekoracija, komada namještaja i raznih drugih sitnica za uređivanje interijera i eksterijera, a modifikacija omogućava nekoliko filtera kako bi se lakše pronašlo ono što smo već zaradili ili, primjerice, koja nam dostignuća u određenim ekspanzijama još nedostaju za stopostotni učinak.