Google nakon sudske nagodbe briše milijarde ilegalno skupljenih korisničkih podataka

Google namjerava uništiti ogroman broj podataka milijuna korisnika, kao dio predložene nagodbe, u tužbi Brown vs. Google, LLC, koja je tvrdila da su podaci korisnika bilježeni bez njihova znanja. Vijest je objavio Reuters.

Detalji prijedloga, predstavljeni u ponedjeljak na saveznom sudu u Oaklandu, Kalifornija, obvezat će kompaniju da promijeni način kako sakuplja podatke kada korisnici preglednika Chrome izaberu opciju „Incognito“. Također, Google se obvezao da će uništiti milijarde podataka koji su prikupljeni na neprimjeren način, točno ubuduće obavještavati korisnike što se prikuplja tijekom privatnog pretraživanja te omogućiti opciju deaktivacije kolačića trećih strana.

Odvjetnik David Boies, koji zastupa potrošače u tužbi, izjavio je da nagodba zahtijeva od Googlea brisanje i ispravljanje podataka "u dosad neviđenom opsegu i razmjeru. Ova nagodba predstavlja povijesni korak kad se traži odgovornosti vodećih tehnoloških kompanija," izjavio je Boies.

Skupna tužba, podignuta je još 2020. godine, U tužbi se navodi da marketinške poruke Googlea i informacije o privatnosti nisu adekvatno obavijestile korisnike o vrstama podataka koji se prikupljaju, uključujući informacije o tome koje su web stranice posjećivane.

U tužbi je istodobno zatraženo po pet tisuća dolara odštete po korisniku zbog kršenja federalnih zakona, ali to je odbijeno. Međutim, pojedinci mogu podnesti osobne zahtjeve, što će se najvjerojatnije i dogoditi. Odvjetnici neće propustiti priliku da ogule i Google i podnositelje zahtjeva.

Kako je otkriveno?

Istraživanje u okviru tužbe otkrilo je unutarnju komunikaciju u kojoj su izvršni direktori Googlea raspravljali o informacijama koje kompanija skuplja u privatnom pretraživanju. Glavna marketinška direktorica Googlea, Lorraine Twohill, upozorila je izvršnog direktora Sundara Pichaija 2019. godine da se funkcija „Incognito“ ne bi trebala nazivati "privatnom" jer bi to moglo "dovesti do zabluda". "Ograničeni smo u tome koliko možemo promovirati „Incognito“ jer to zapravo nije privatno“, napisala je Twohill kasnije u drugom e-mailu.

Google se također obavezao da do kraja godine ukloni dio koda iz preglednika Chrome koji omogućava praćenje korisnika.