Boeing izbjegava kazneni progon uz nagodbu od 1,1 milijarde dolara s Ministarstvom pravosuđa

Američko Ministarstvo pravosuđa postiglo je u petak konačni dogovor s tvrtkom Boeing kojim se izbjegava kazneni progon zbog dviju kobnih nesreća zrakoplova 737 Max iz 2018. i 2019. godine.

Dva smrtonosna incidenta – let Lion Air 610 u Indoneziji 29. listopada 2018. te let Ethiopian Airlines 302 10. ožujka 2019. – usmrtila su 346 ljudi. Uzrok nesreća povezan je s neispravnim programom za upravljanje letom MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), o čemu je Boeing, prema optužbama Ministarstva pravosuđa, obmanjivao američke regulatore. Tvrtka je ranije, 2021. godine, sklopila nagodbu s odgodom progona plaćanjem 2,5 milijardi dolara, no Ministarstvo pravosuđa je 2024. utvrdilo da Boeing nije ispunio uvjete te nagodbe nakon incidenta s Alaska Airlinesom kada je dio trupa otpao tijekom leta u siječnju 2024.

Dodatnih 444,5 milijuna dolara za obitelji žrtava

Prema uvjetima novog dogovora, Boeing će platiti dodatnih 444,5 milijuna dolara u fond za žrtve, što se dodaje na već isplaćenih 500 milijuna dolara iz prethodne nagodbe iz 2021. godine. Tvrtka će također morati uložiti 455 milijuna dolara u sigurnosne programe i programe usklađenosti tijekom trogodišnjeg nadzora nezavisnog savjetnika. Ukupni paket od 1,1 milijarde dolara uključuje i dodatnu kaznenu kaznu od 487,2 milijuna dolara, od čega će 243,6 milijuna dolara koji su već plaćeni biti oduzeti.

Ministarstvo pravosuđa je u svojoj sudskoj prijavi navelo da smatra nagodbu "poštenim i pravednim rješenjem koje služi javnom interesu" i da "jamči daljnju odgovornost i značajne koristi od Boeinga odmah, izbjegavajući nesigurnost i rizik parnice koji se predstavlja nastavkom prema suđenju." Federalni sudac Reed O'Connor iz Teksasa, koji je u prosincu 2024. odbio raniju nagodbu zbog spornog procesa odabira neovisnog nadzornika, mora odobriti ovaj novi dogovor.

Ogorčenost obitelji

Obitelji žrtava oštro su kritizirale novu nagodbu, nazivajući je "kupovanjem odgovornosti" koja ne priznaje da je Boeingova prijevara izravno uzrokovala smrt njihovih bližnjih. Erin Applebaum iz odvjetničke tvrtke Kreindler & Kreindler, koja predstavlja 34 obitelji žrtava, izjavila je: "Ovo nije pravda, već zakulisni dogovor koji šalje poruku da bogati mogu izbjeći odgovornost." Obitelji su ranije zahtijevale da se Boeing kazni s preko 24 milijarde dolara, nazivajući ovu aferu "najsmrtonosnijim korporativnim zločinom u povijesti SAD-a".

izgubili više od 1.000 narudžbi za Max zrakoplove

Zrakoplovi 737 Max bili su prizemljeni gotovo dvije godine nakon druge nesreće, što je dalo europskom suparniku Airbusu prednost u oporavku od pandemije covida-19. Boeing se još uvijek nosi s više od 100 tužbi obitelji žrtava etiopijske nesreće, a tvrtka je izgubila više od 1.000 narudžbi za Max zrakoplove.

Politička pozadina

Promjena u pristupu Ministarstva pravosuđa dogodila se nakon što je sudac O'Connor odbio prethodnu nagodbu i nakon što je nova administracija predsjednika Donalda Trumpa preuzela kontrolu nad Ministarstvom pravosuđa u siječnju 2025. Boeing je nedavno potpisao ugovor s Trumpovom administracijom za izgradnju borbenih zrakoplova nove generacije u vrijednosti od nekoliko milijardi dolara.