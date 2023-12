Osnivač Nikole Trevor Milton osuđen na zatvor zbog laganja o električnim kamionima

Završena je poslovno-pravna trakavica vezana uz Trevora Miltona i njegovu kompaniju Nikola, koja proizvodi električne kamione. Osnivač Nikole već dugo nije dio kompanije, već se povlači po sudovima. Tamo je optužen, pa prošle godine i proglašen krivim po nekoliko točaka.

Tužitelji su ga optuživali za zavaravanje ulagača (podsjetimo, pokazivao je navodni električni kamion na vodik u vožnji, a on se zapravo samo kotrljao nizbrdo), te niz financijskih prevara. Prema prvi informacijama, za sve što mu se stavljalo na teret mogao je dobiti i do 25 godina zatvora. Proces je trajao neobično dugo za američke pojmove, pa je tek sada došlo do izricanja kazne. Iako su tužitelji nedavno zatražili od suda kaznu od 11 godina zatvora, Milton će iza rešetaka provesti (tek) četiri godine, održi li se nepravomoćna presuda na snazi.

Optužbe i presuda

U svojim završnim riječima pred sudom federalni tužitelji poručili su da presuda mora poslati poruku "ako ste poduzetnik, osnivač startupa ili direktor korporacije, kada istupate u javnosti o svojoj kompaniji, morate biti iskreni". Nasuprot tome, Milton je dokazano zavaravao ulagače tvrdeći neistinite stvari o svojim kamionima, baterijama i pogonima, ističući uspjehe kamiona Nikola One, iako je znao da on ne funkcionira.

S druge strane, njegovi su odvjetnici tvrdili da bi mu se morala izreći samo uvjetna kazna, jer je nastupao kao "optimist", koji je duboko vjerovao u svoj proizvod i tehnologije. Argumentirali su i da slučaj nije usporediv s onim Elizabeth Holmes iz Theranosa, jer nije bila riječ o medicinskoj tehnologiji i nikome nije potencijalno bilo ugroženo zdravlje. Holmesova je, podsjetimo, također bila osuđena zbog prevare ulagača i to na 11 godina i 3 mjeseca zatvora.

Nikola One - kamion koji je vozio samo nizbrdo

Sudac se složio s potonjim argumentom obrane, ali nije prihvatio objašnjenje o "optimizmu i entuzijazmu" kao pokretaču onoga što se u konačnici pokazalo kao zavaravanje ulagača neutemeljenim obećanjima.

Milton i njegovi odvjetnici vrlo vjerojatno će se žaliti na presudu, a tijekom žalbenog postupka on će smjeti ostati na slobodi, uz plaćanje jamčevine.

Kad je riječ o kompaniji Nikola, oni su se potpuno ogradili od Miltona nakon izbijanja skandala. Platili su 125 milijuna dolara u izvansudskoj nagodbi te i dalje rade na ponovnom pokretanju razvoja i proizvodnje kamiona bez štetnih emisija. No, cijela im je priča iznimno naštetila – od vrhunca 2020. godine na oko 60 dolara, njihova dionica pala je na razine cijena od oko jednog dolara. Problemi s razvojem i dalje su prisutni, pa su ovoga ljeta morali povući gotovo sve do tada isporučene kamione zbog rizika od požara baterije te privremeno zaustaviti daljnju prodaju.