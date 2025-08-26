Osvetnički kill switch donio programeru 4 godine zatvora

Nezadovoljni programer osuđen je na četiri godine zatvora nakon što je izradio kill switch koji je zaključao sve korisnike iz mreže američke tvrtke onog trenutka kada je njegovo ime izbrisano iz imenika tvrtke nakon otkaza.

Drago Galić utorak, 26. kolovoza 2025. u 15:51

Stanoviti 55-godišnji Davis Lu iz Houstona osuđen je za "namjerno nanošenje štete zaštićenim računalima". Lu je radio u tvrtki Eaton Corp. otprilike 11 godina kada mu je tvrtka iznenada smanjila odgovornosti tijekom "reorganizacije" 2018. godine. Predviđajući (očito s dobrim razlogom…)  da mu je otkaz neizbježan, Lu je počeo postavljati različite oblike zlonamjernog koda.

Neki od zlonamjernih kodova koje je Lu nazvao - koristeći japansku riječ za uništenje "Hakai" i kinesku riječ za letargiju, "HunShui“ stvorili su beskonačne petlje koje su brisale datoteke profila kolega, sprječavale legitimne prijave i uzrokovale padove sustava.

No, najštetniji za Eaton Corp. bio je kod koji je Lu nazvao "IsDLEnabledinAD", što je Ministarstvo pravosuđa prevelo kao kraticu za "Je li Davis Lu omogućen u Active Directoryju".

Taj kill switch bio je dizajniran da zaključa sve korisnike ako su njegove vjerodajnice u aktivnom imeniku tvrtke onemogućen. Ovaj kod je radio besprijekorno, odnosno automatski se aktivirao kada je Lu stavljen na dopust i "zamoljen da preda svoj laptop" 2019. godine. Zaključao je tisuće korisnika tvrtke na globalnoj razini, a nitko nije imao pojma što se događa.

(Da nisu otpustili izvrsnog programera kojemu kod radi bez greške, možda bi brže otkrili u čemu je kvaka – samo kažemo…)

Eaton Corp. je konačno otkrio kill switch dok je istraživao beskonačne petlje koje su na kraju praćene do računala koje je koristilo Luov korisnički ID. To je otkriće dovelo tvrtku do poslužitelja kojem je samo Lu imao pristup gdje je pronađen sav ostali zlonamjerni kod.

"Optuženik je iznevjerio povjerenje svog poslodavca koristeći svoj pristup i tehničko znanje za sabotiranje mreža tvrtke, uzrokujući kaos i gubitke od stotina tisuća dolara za američku tvrtku", kaže optužba.

Isto se, kažu Luovi simpatizeri, može reći i za drugu stranu.

Nakon osude, Lu je zatražio zakazivanje novog suđenja, tražeći od suda da odgodi izricanje presude zbog navodno iznenadnih dokaza za koje nije bio spreman braniti se tijekom prvotnog suđenja.

Ministarstvo pravosuđa usprotivilo se prijedlogu za novo suđenje i odgodu izricanja presude, a sudac je odbio Luov zahtjev za novo suđenje i stao na stranu Ministarstva pravosuđa. Lu je zatražio kaznu od 18 mjeseci, tvrdeći da je blaža kazna prikladna jer mu je život koji je poznavao prije uhićenja gotov, zauvijek.

Prema Ministarstvu pravosuđa, Lu će odslužiti "četiri godine zatvora i tri godine nadziranog puštanja na slobodu zbog pisanja i postavljanja zlonamjernog koda na mrežu svog tadašnjeg poslodavca." Ministarstvo pravosuđa je napomenulo da je Lu, osim sabotiranja mreže, također radio na prikrivanju svojih zločina (još najbolje da ih je oglašavao…).



