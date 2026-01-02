SpaceX spušta orbite tisuća Starlinkovih satelita kako bi smanjio gužvu na nebu

Tijekom 2026. godine SpaceX će spustiti oko 4.400 internetskih satelita u nižu orbitu kako bi smanjio rizik od svemirskog otpada i omogućio njihovo brže sagorijevanje u atmosferi nakon završetka misije

Sandro Vrbanus petak, 2. siječnja 2026. u 20:00
📷 satellitemap.space
satellitemap.space

SpaceX je najavio značajnu promjenu u konfiguraciji svoje velike konstelacije satelita Starlink, s primarnim ciljem povećanja sigurnosti u svemiru. Prema najnovijim informacijama koje je podijelio Michael Nicolls, potpredsjednik inženjeringa za Starlink, tvrtka planira spustiti približno 4.400 satelita s trenutačne visine od oko 550 kilometara na novu orbitu od 480 kilometara. Ovaj proces odvijat će se tijekom cijele 2026. godine, a dolazi kao reakcija svemirske kompanije na rastuću zabrinutost zbog orbitalne gužve i rizika od sudara satelita u niskoj Zemljinoj orbiti.

​Manji rizik sudara

Spuštanjem visine orbitiranja SpaceX namjerava iskoristiti veći otpor atmosfere koji vlada na nižim visinama, što značajno utječe na životni vijek satelita nakon prestanka njihova rada. Naime, gušća atmosfera na 480 kilometara omogućuje da se nefunkcionalni sateliti puno brže deorbitiraju i izgore, čime se drastično smanjuje vrijeme koje provode kao potencijalni svemirski otpad.

Nicolls je istaknuo da će ova promjena smanjiti vrijeme balističkog propadanja satelita za više od 80%, što je ključno za dugoročnu održivost orbitalnog prostora. Umjesto, dakle, više od četiri godine, ugašeni sateliti će propadati tek nekoliko mjeseci. Dodao je i da Starlink trenutačno uz oko 9.000 satelita u orbiti ima samo dva neaktivna, no bez obzira na tako malu stopu kvarova, bitno je imati na umu situacije u kojima ih je nužno deorbitirati.

​Osim bržeg uklanjanja starih satelita, ova rekonfiguracija ima za cilj premještanje velikog dijela konstelacije u manje napučeno područje. Prostor ispod 500 kilometara visine sadrži znatno manje krhotina i satelitskih konstelacija, što automatski smanjuje vjerojatnost bliskih susreta i sudara s drugim objektima. Smještanjem orbita Starlinka u ovaj "čišći" sloj, SpaceX nastoji proaktivno djelovati protiv takozvanog Kesslerovog sindroma, scenarija u kojem bi sudari mogli izazvati lančanu reakciju stvaranja opasnog otpada.

Odluka o promjeni orbite dolazi nedugo nakon incidenta zabilježenog u prosincu 2025., kada je jedan Starlinkov satelit doživio "anomaliju" koja je rezultirala gubitkom komunikacije i stvaranjem manje količine krhotina. Iako takvi događaji nisu česti, oni služe kao podsjetnik na rizike upravljanja najvećom satelitskom konstelacijom u povijesti. Analitičari smatraju da bi ovaj potez SpaceX-a mogao postaviti novi standard za odgovorno ponašanje u svemiru, potencijalno pritišćući i druge operatere, poput onih iz Kine i Rusije, da usvoje slične mjere predostrožnosti.



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi