SpaceX spušta orbite tisuća Starlinkovih satelita kako bi smanjio gužvu na nebu

Tijekom 2026. godine SpaceX će spustiti oko 4.400 internetskih satelita u nižu orbitu kako bi smanjio rizik od svemirskog otpada i omogućio njihovo brže sagorijevanje u atmosferi nakon završetka misije

SpaceX je najavio značajnu promjenu u konfiguraciji svoje velike konstelacije satelita Starlink, s primarnim ciljem povećanja sigurnosti u svemiru. Prema najnovijim informacijama koje je podijelio Michael Nicolls, potpredsjednik inženjeringa za Starlink, tvrtka planira spustiti približno 4.400 satelita s trenutačne visine od oko 550 kilometara na novu orbitu od 480 kilometara. Ovaj proces odvijat će se tijekom cijele 2026. godine, a dolazi kao reakcija svemirske kompanije na rastuću zabrinutost zbog orbitalne gužve i rizika od sudara satelita u niskoj Zemljinoj orbiti.

​Manji rizik sudara

Spuštanjem visine orbitiranja SpaceX namjerava iskoristiti veći otpor atmosfere koji vlada na nižim visinama, što značajno utječe na životni vijek satelita nakon prestanka njihova rada. Naime, gušća atmosfera na 480 kilometara omogućuje da se nefunkcionalni sateliti puno brže deorbitiraju i izgore, čime se drastično smanjuje vrijeme koje provode kao potencijalni svemirski otpad.

Nicolls je istaknuo da će ova promjena smanjiti vrijeme balističkog propadanja satelita za više od 80%, što je ključno za dugoročnu održivost orbitalnog prostora. Umjesto, dakle, više od četiri godine, ugašeni sateliti će propadati tek nekoliko mjeseci. Dodao je i da Starlink trenutačno uz oko 9.000 satelita u orbiti ima samo dva neaktivna, no bez obzira na tako malu stopu kvarova, bitno je imati na umu situacije u kojima ih je nužno deorbitirati.

​Osim bržeg uklanjanja starih satelita, ova rekonfiguracija ima za cilj premještanje velikog dijela konstelacije u manje napučeno područje. Prostor ispod 500 kilometara visine sadrži znatno manje krhotina i satelitskih konstelacija, što automatski smanjuje vjerojatnost bliskih susreta i sudara s drugim objektima. Smještanjem orbita Starlinka u ovaj "čišći" sloj, SpaceX nastoji proaktivno djelovati protiv takozvanog Kesslerovog sindroma, scenarija u kojem bi sudari mogli izazvati lančanu reakciju stvaranja opasnog otpada.

Starlink is beginning a significant reconfiguration of its satellite constellation focused on increasing space safety. We are lowering all @Starlink satellites orbiting at ~550 km to ~480 km (~4400 satellites) over the course of 2026. The shell lowering is being tightly… — Michael Nicolls (@michaelnicollsx) January 1, 2026

Odluka o promjeni orbite dolazi nedugo nakon incidenta zabilježenog u prosincu 2025., kada je jedan Starlinkov satelit doživio "anomaliju" koja je rezultirala gubitkom komunikacije i stvaranjem manje količine krhotina. Iako takvi događaji nisu česti, oni služe kao podsjetnik na rizike upravljanja najvećom satelitskom konstelacijom u povijesti. Analitičari smatraju da bi ovaj potez SpaceX-a mogao postaviti novi standard za odgovorno ponašanje u svemiru, potencijalno pritišćući i druge operatere, poput onih iz Kine i Rusije, da usvoje slične mjere predostrožnosti.