Na inauguraciji gradonačelnika New Yorka zabranjeni "hakerski" uređaji

Na svečanost inauguracije, koja će se održati 1. siječnja, uzvanici neće smjeti ponijeti eksplozive, oružje, dronove, kućne ljubimce, bicikle, ali i – uređaje Raspberyy Pi i Flipper Zero

Sigurnosni protokoli za nadolazeću proslavu inauguracije gradonačelnika New Yorka, koja će se održati 1. siječnja 2026. godine, privukli su pozornost javnosti neuobičajenim dopunama popisa zabranjenih predmeta. Uz uobičajene restrikcije koje se odnose na oružje, eksplozivna sredstva i dronove, vlasti su ove godine izričito zabranile i dva specifična elektronička uređaja: Raspberry Pi i Flipper Zero.

Ova odluka označava odmak od dosadašnje prakse fokusiranja na šire kategorije opasnih predmeta, ali možda i pokazuje da je novi mladi gradonačelnik Zohran Mamdani svjesniji džepnih kibernetičkih prijetnji od svojih prethodnika. Ipak, dodavanje specifičnih uređaja na popis izazvalo je kritike hobističke zajednice.

Zabrana bez objašnjenja

Raspberry Pi, široko rasprostranjeno mikroračunalo koje se koristi u obrazovanju, umjetnosti i za "uradi sam" projekte, te Flipper Zero, alat za testiranje i hakiranje elektroničkih sustava, našli su se na popisu nepoželjnih predmeta bez dodatnog objašnjenja o razlozima njihove zabrane.

Popis zabranjenih predmeta

Ovdje čak nije niti riječ o generičkoj zabrani hobističkih mini računala ili primopredajnika signala, već su na listi imenovani baš ti uređaji, odnosno njihovi brendovi. To bi, tehnički gledano, značilo da su funkcionalno slični, ali moćniji uređaji, i dalje dopušteni. Isto tako dopušteno je ponijeti mobitele, koji imaju daleko više mogućnosti i funkcija od ovdje zabranjenih uređaja. Koliko je poznato, ovo je prva takva zabrana specifičnih alata na nekom javnom događaju, propisana umjesto zabrane određenih ponašanja poput neovlaštenog emitiranja signala ili ometanja frekvencija, što je nešto uobičajenija praksa.

Što bi "hakeri" mogli učiniti?

U teoriji, kad bi netko ponio Raspberry Pi ili Flipper Zero na inauguraciju gradonačelnika, postavlja se pitanje – što bi njime tamo mogao učiniti? Flipper Zero mogao bi poslužiti u skeniranju RFID čipova i imitiranje njihovih frekvencija, čime bi spretni "haker" njime mogao, primjerice, klonirati pristupne kartice i ući u prostorije rezervirane samo za VIP goste ili osoblje. Ovim uređajima moglo bi se ometati bežične komunikacije unutar događaja, poremetiti signale Wi-Fi i mobilnih mreža, pokrenuti lažne pristupne točke i lansirati "man in the middle" napad na sve koji bi se na njih spojili.

Nadalje, moglo bi tu biti i manjih nestašnih radnji, poput manipulacija digitalnim zaslonima, na kojima bi napadač mogao pokušati prikazati svoj sadržaj, ili pak slanja lažnih zahtjeva za uparivanje putem Bluetootha, što bi moglo paralizirati komunikaciju među posjetiteljima ili osiguranjem.

Stručnjaci ističu, pak, da običan mobitel novije generacije može izvesti većinu gore navedenih napada ako se na njega instalira odgovarajući softver. Zabrana Raspberry Pi-ja i Flippera stoga je kritizirana i opisana kao "sigurnosni teatar" – mjera koja cilja na vizualno prepoznatljive "hakerske" gadgete, dok ignorira istu moć skrivenu u uređajima koje svi nose u džepu.