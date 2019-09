Sud Europske unije: Google nije obvezan "pravo na zaborav" provoditi izvan EU

Nakon višegodišnje pravne bitke oko "prava na zaborav" koja je završila pred Sudom Europske unije, danas je iz ove institucije objavljena finalna presuda u tom slučaju.

Podsjetimo, Pravo na zaborav je propis EU prema kojem svaki njezin građanin ima mogućnost od Googlea i drugih internetskih servisa zatražiti uklanjanje pojedinih podataka o sebi kako isti ne bi bili vječno prisutni u rezultatima pretraživanja. Ovo pravo (Right to be forgoten) oslanja se na pravo na privatnost podataka i vrijeme rehabilitacije nakon određenih prijestupa – pa kaže kako nitko ne bi zbog prošlih grijeha trebao biti osuđen na to da ga isti prate online cijeli život.

Pravo na zaborav samo unutar EU

Prilikom primjene ovog mehanizma Google je inicijalno Pravo na zaborav aktivirao samo na svojim tražilicama dostupnima unutar država članica EU, a 2016. godine je zbog toga bio kažnjen – Francuski mu je regulator CNIL odredio kaznu od 100.000 eura jer su podaci o osobama ostajali dostupni na tražilici na drugim domenama. Sada je ovaj slučaj razriješen – i to u korist Googlea.

Prema presudi Suda Europske unije "ne postoji obveza koja proizlazi iz prava Unije da se takvo uklanjanje poveznica provede na svim verzijama njegova pretraživača. Međutim, pravo Unije obvezuje operatora pretraživača da takvo uklanjanje poveznica provede na verzijama svojeg pretraživača koje odgovarajuće postoje u svim državama članicama i da poduzme dovoljno učinkovite mjere za osiguranje djelotvorne zaštite ispitanikovih temeljnih prava."

Obeshrabrivanje traženja na drugim stranicama

Uklanjanje linkova, kada to u sklopu ovog mehanizma korisnici zatraže, mora biti učinjeno samo na Googleovim domena unutar država članica, te popraćeno mjerama koje djelotvorno onemogućuju ili barem ozbiljno obeshrabruju internetske korisnike koji iz neke od država članica EU obavljaju pretragu po ispitanikovu osobnom imenu – stoji u presudi. Tako bi Google trebao otežati pristup svojim međunarodnim stranicama korisnicima iz EU, no nije obvezan "škakljive" linkove uklanjati sa svih svojih globalnih verzija pretraživača.