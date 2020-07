AMD lansirao novu, 4. generaciju procesora s integriranom grafikom

Na konferencijskom pozivu održanom jučer AMD je predstavnicima medija i službeno prezentirao novu gamu stolnih procesora s integriranom grafikom. Zapravo su lansirane dvije linije proizvode – Ryzeni G-serije 4000 namijenjeni kućnim računalima te Ryzeni Pro 4000 namijenjeni poslovnim stolnim računalima. U oba slučaja je riječ o procesorima koje će primarno koristiti OEM proizvođači računala kao što su HP, Dell, Lenovo i drugi. AMD-u je ovaj segment tržišta izuzetno bitan u pogledu prihoda i daljnje penetracije jer višestruko (4-5 puta) nadmašuje sastavi-sam segment u pogledu prodaje.

Novi su procesori temeljeni na jednakom siliciju kao i mobilni Ryzeni serije 4000 koji su na tržište u sklopu laptopa vodećih proizvođača plasirani mnogo ranije. Razlika između ovih stolnih i spomenutih mobilnih procesora jest u samom pakiranju (stolni rabe Socket AM4, a mobilni su daleko manji) te u optimizaciji radnih taktova, napona i potrošnje.

Nova generacija APU-ova za kućne korisnike sastoji se od ukupno šest modela od kojih polovica ima TDP od 65, a druga polovica TDP od 35 W. Modeli s nižim TDP-om označeni su sa slovima GE, a s višim samo s G. Velika novost u ovoj generaciji APU-ova je što AMD po prvi puta nudi Ryzen 7 s integriranom grafikom, dok je do sad najjači model bio Ryzen 5. Zahvaljujući korištenju 7-nanometarskog proizvodnog procesa, novi APU-ovi nude osjetno viši broj jezgara nego prethodnici.

U vrhu ponude nalazi se Ryzen 7 4700G s 8 fizičkih jezgara i Radeon grafikom s 8 grafičkih jezgara i maksimalnim taktom od 2,1 GHz. Skok performansi u odnosu na dosadašnji najjači APU, Ryzen 5 3400G, je golem u pogledu performansi CPU jezgara (25% u aplikacijama koje koriste samo jednu jezgru, do 152% u onima koje koriste sve jezgre), ali mnogo skromniji u pogledu grafičkih performansi (oko 20%). To je svejedno i više nego dovoljno da posve deklasira Intelov Core i7-9700 s njegovih 8 jezgara bez podrške za Hyper Threading, posebice u grafičkom smislu. Naravno, tu se postavlja pitanje zašto u usporedbu nije stavljen novi Core i7-10700. Na to pitanje nismo dobili odgovor, no s obzirom na specifikacije jasno je da bi razlika između dva procesora u pogledu performansi u aplikacijama bila manja, no da bi golema prednost AMD-ovog APU-a u grafičkom smislu i dalje ostala. Naime, 10700 ima posve jednake grafičke performanse kao 9700.

U sredini ponude nalazi se Ryzen 5 4600G koji u odnosu na prethodnika donosi dodatne dvije jezgre, pa samim time i velik rast CPU performansi. Konfiguracija grafike ostala je praktički jednaka, pa tu imamo rast performansi od svega 5%. 4600G cijenom cilja na Intelov i5-9500 odnosno noviji i5-10500. AMD je u svoje referentne usporedbe performansi opet stavio stariji procesor, pa u pogledu CPU performansi možemo očekivati manju razliku u odnosu na noviji 10500 koji podržava Hyper Threading, dočim je razlika u igrama i dalje jednaka i vrlo drastična.

Donji segment ponude pokriva Ryzen 3 4300G sa svoje 4 jezgre i Radeon grafikom s šest CU-ova. Njegov je prethodnik 3200G također imao četiri CPU jezgre, no nije podržavao SMT, što novom procesoru uz arhitekturalna poboljšanja daje dodatnu prednost. Samim time razlika performansi u aplikacijama je poprilična, dočim grafičke performanse opet ne rastu toliko – oko 12% mjereno 3DMarkom. Konkurencija ovom procesoru su Core i3-9100 i i3-10100.

Ponuda za najniži tržišni segment također je osvježena, pa tu AMD-ove boje brane dva nova Athlona Gold od kojih svaki nudi po četiri jezgre, te jedan Athlon Silver s dvije fizičke jezgre. Na prezentaciji smo mogli čuti da ovi procesori podržavaju Cortanu i Windows Hello funkcije, što je OEM-ovima izuzetno bitno.

Profesionalna ponuda

Potencijalno mnogo bitniji AMD-u je profesionalni segment OEM računala koja se u velikim brojevima prodaju firmama. Tu AMD nudi posve jednaku ponudu kao i u kućnom segmentu – dakle 65-vatne i 35 vatne Ryzen APU-ova te tri modela Athlona. Razlika je u tome što ovi procesori nude podršku za dodatne sigurnosne tehnologije, daljinsko upravljanje i nadzor te jamstvo dobavljivosti i softverske stabilnosti. Ryzeni Pro su dakle ekvivalent Intelovih vPro procesora odnosno kompletne poslovne platforme.

AMD-ovi procesori raspolažu s dediciranim "sigurnim" koprocesorom temeljenim na ARM arhitekturi (AMD Platform Security Processor), a koji se brine za boot proces, inicijalizaciju različitih sigurnosnih mehanizama te nadzor sistema u kontekstu sumnjivih aktivnosti. AMD MemoryGuard je pak tehnologija poznata nam s AMD-ovih serverskih procesora koja omogućava automatsku hardversku enkripciju kompletne radne memorije. Naravno, ne treba zanemariti ni samu Zen 2 arhitekturu koja se pokazala značajno robusnijom u odnosu na različite sigurnosne rupe u odnosu na Intelov Sky Lake i njegove različite iteracije. U kontekstu rada u Microsoftovom ekosustavu Ryzeni Pro također podržavaju Microsoftov Endpoint Manager.

Kao i u slučaju prezentacije fokusirane na obične Ryzen APU-ove, AMD je opet pomalo perfidno u usporedbe performansi stavi Intelove procesore 9. generacije koji nerijetko ne podržavaju Hyper Threading te nude nešto slabije radne taktove u odnosu na svoje nasljednike.