Asus ima novi GPU s 32 GB memorije namijenjen AI developerima

ASUS je novu grafičku opremio radijalnim ventilatorom, metalnim oklopom i stražnjom pločom s posebnim naborima koji snižavaju temperaturu memorije do 16 posto

Asus je predstavio novu grafičku karticu Turbo Radeon AI Pro R9700 s 32 GB GDDR6 memorije, namijenjenu prvenstveno AI developerima i profesionalcima koji rade s memorijski zahtjevnim modelima umjetne inteligencije.

GPU dolazi u kompaktnom dvoslotnom kućištu s radijalnim ventilatorom, što omogućuje korištenje više kartica u istoj radnoj stanici te bolje hlađenje u skučenim kućištima. Hlađenje je dodatno optimizirano metalnim oklopom i stražnjom pločom s posebnim naborima, koji prema Asusu mogu sniziti temperaturu memorije do 16 posto u odnosu na klasične izvedbe. Ugrađena je i fazno-promjenjiva termalna podloga za učinkovitiji prijenos topline između GPU-a i hladnjaka.

Od ostalih specifikacija, valja istaknuti da se Radeon AI Pro R9700 temelji na AMD-ovoj arhitekturi s 4.096 procesorskih jezgri, 64 računalne jedinice, 128 AI akceleratora i 64 Ray Accelerator jezgre.GPU na papiru nudi do 47,8 TFLOPS-a odnosno 1.531 TOPS-a u INT4 operacijama, povezuje se putem PCIe 5.0 sučelja, a za napajanje koristi 16-pinski konektor.

Osim svega toga, GPU ima jedan HDMI 2.1b i tri DisplayPort 2.1a priključka te podržava spajanje do četiri zaslona istovremeno. Asus preporučuje da se za ovaj GPU koristi napajanje od 750 W. Cijena i točan datum dostupnosti još nisu poznati.