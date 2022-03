AMD lansirao Ryzen s 3D V-Cacheom, ali i šest drugih stolnih procesora

Ryzen 7 5800X3D misteriozni je procesor s kojim je AMD odlučio svoju tehnologiju 3D V-Cache predstaviti maloprodajnom tržištu. Ta napredna tehnologija omogućava tvrtki da svoje čipove opremi sa znatno većim kapacitetom cache memorije implementirajući istu kao dodatni sloj povrh originalnog čipa.

Novi procesor zahvaljujući dodatnoj memoriji donosi oko 15% bolje performanse u igrama u odnosu na Ryzen 9 5900X, što implicira da je brži i od Intelovih najmoćnijih procesora za igrače. Novi procesor biti će dostupan u dućanima od 20. travnja po preporučenoj cijeni od 449 dolara – nešto nižoj od cijene Ryzena 9 5900X kada je stigao na tržište.

specifikacije procesora Model Arhitektura Jezgre / Threadovi Takt Cache TDP PCIe Hladnjak Cijena Ryzen 7 5700X Zen 3 8 / 16 3,4 do 4,6 GHz 36 MB 65 W Gen 4 Ne 299 USD Ryzen 5 5600 Zen 3 6 / 12 3,5 do 4,4 GHz 35 MB 65 W Gen 4 Wraith Stealth 199 USD Ryzen 5 5500 Zen 3 6 / 12 3,6 do 4,2 GHz 19 MB 65 W Gen 3 Wraith Stealth 159 USD Ryzen 5 4600G Zen 2 6 / 12 3,7 do 4,2 GHz 11 MB 65 W Gen 3 Wraith Stealth 154 USD Ryzen 5 4500 Zen 2 6 / 12 3,6 do 4,1 GHz 11 MB 65 W Gen 3 Wraith Stealth 129 USD Ryzen 3 4100 Zen 2 4 / 8 3,8 do 4 GHz 6 MB 65 W Gen 3 Wraith Stealth 99 USD

Osim ovog inovativnog procesora, AMD će na tržište plasirati čak šest novih stolnih procesora kojima će popuniti donji i srednji dio svoje ponude. Riječ je, čini nam se, o vatrogasnoj mjeri koja cilja ublažiti negativan utjecaj novih Intelovih procesora za LGA-1700 koji su trenutno pokrivaju sve tržišne segmente – od ultra-jeftinih Celerona i Pentiuma, pa sve do vrućeg i brzog Corea i9-12900K.

Zanimljivo je da AMD lansira procesore dvije generacije. Tri skuplja Ryzena 5000 (5700X, 5600 i 5500) koriste aktualnu arhitekturu Zen 3, dok novi modeli iz serije 4000 (4600G, 4500 i 4100) rabe Zen 2. Serija 4000 do sada inače nije ni postojala u obliku stolnih procesora već su je činili samo procesori za laptope. Prodaja ovih procesora kreće 2. travnja.

Ono što nije baš posve jasno je odluka da se na tržište gura stara arhitektura. Ne samo da je teško zamislivo da se ovi procesori mogu nadmetati s friškim Alder Lakeovima koji također nude četiri ili šest jezgri (doduše, bez podrške za Hyper Threading) već Zen 2 sa sobom nosi i breme starog PCIe 3.0 kontrolera. Naime, AMD je donji segment svoje ponude grafičkih kartica prije nekoliko mjeseci popunio s modelom RX 6500 XT koji ima PCIe sučelje od svega četiri kanala (nasuprot 16 koliko je do sada bilo uobičajeno). To nije problematično kada se kartica koristi u PCIe 4.0 utoru, no znatno utječe na performanse ako je riječ o PCIe 3.0 utoru.

Zen 3 na starim pločama

Treća vijest iz AMD-a razveseliti će se vlasnike starijeg AMD-ovog hardvera. Tvrtka je (opet vjerojatno pod pritiskom konkurencije iz Intela) odlučila službeno podržati korištenje najnovije generacije procesora Ryzen na matičnim pločama koje rabe čipsete iz serije 300 (X370, B350 i A320), odnosno prvoj generaciji čipseta za Socket AM4. Iz tehničke perspektive oduvijek se znalo da stari čipseti i matične ploče mogu podržati nove procesore ako dobiju odgovarajući BIOS, no AMD je do sada tvrdio da to traži previše resursa za validaciju novih čipova.

Čini se da su sada uspjeli promijeniti mišljenje zbog čega će vlasnici najstarijih Socket AM4 ploča dobiti mogućnost nadogradnje na moderne procesore. Ako razmišljate o takvoj nadogradnji, bitno je da prije ugradnje novog procesora BIOS matične ploče nadogradite na verziju koja je temeljena na AGESA-i 1.2.0.7. Prve beta inačice novih BIOS-a trebale bi biti dostupne tijekom sljedećeg mjeseca.