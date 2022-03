Gigabyte RX 6500 XT Eagle - Neimpresivna, no dostupna

specifikacije Broj CU-ova / stream procesora 16 / 1.024 Takt Game 2.610 MHz

Boost 2.815 MHz Memorijsko sučelje 64-bitno Memorija 4 GB GDDR6, 1.800 MHz Videokonektori 1 × DisplayPort 1.4a

1 × HDMI 2.1 Napajanje 1 × 6 pin Duljina i debljina 192 mm, 2 utora Jamstvo 3 godine

AMD je svoj najnoviji GPU lansirao u sklopu ovogodišnjeg CES-a. RX 6500 XT duhovni je nasljednik modela RX 5500 XT koji je ciljao na ljubitelje e-Sports naslova koji se igraju pri razlučivosti 1080p. Nova kartica oslanja se na posve novi, maleni GPU pod imenom Navi 24, koji je prema specifikacijama praktički točno polovica Navija 23 XT – GPU-a koji pogoni Radeon RX 6600 XT. I premda također ima i 50% manje tranzistora u odnosu na jači GPU, Navi 23 površinom je manji za 55% za što je zaslužno korištenje TSMC-jevog procesa N6 koji predstavlja posljednji korak u evoluciji procesa 7-nanometarske klase. Po svemu sudeći, Navi 24 poslužio je AMD-u kao svojevrsni testni kunić u pogledu tranzicije na proces N6.

Naime, premda tvrtka krajem ove godine planira na tržište izbaciti GPU-ove temeljene na TSMC-jevom N5 procesu kombiniranom s arhitekturom RDNA 3, oni će biti rezervirani za gornji segment tržišta, dok će istovremeno srednji i niži segment prema glasinama biti pokriveni s unaprijeđenim verzijama RDNA 2 čipova, odnosno, karticama koje su temeljene na njima.

Navi 24

Ako pak usporedimo novu karticu s duhovnim prethodnikom u pogledu sirovih računskih performansi, vidimo da RX 6500 XT ima gotovo trostruko viši pixel fill-rate, dvostruko viši texture fill-rate, te dvostruko više FP16 računske performanse. Zvuči obećavajuće. S druge strane, kapacitet video-memorije ostao je na razini od skromnih 4 GB GDDR6, s tim da je memorijska propusnost smanjena iako kartica koristi bržu GDDR6 memoriju. AMD-ovi inženjeri zaključili su da si na račun RDNA 2 arhitekture, odnosno, Infinity Cachea (L3 cache u GPU-u) mogu priuštiti sužavanje sučelja prema memoriji sa 128 na 64 bita.

Infinity Cache u novom čipu velik je 16 GB što je dovoljno isključivo za razlučivost 1080p. To ima smisla s obzirom na odluku da se ne ide na više od 4 GB vanjske memorije, jer taj za današnje uvjete skromni kapacitet, u startu dosta ograničava karticu po pitanju korištenja razlučivosti viših od 1080p, ali i nekih postavki za kvalitetu prikaza – u prvom redu razlučivosti tekstura.

Korištenje kartice na starijim matičnim pločama s PCIe 3.0 utorom rezultira velikim padom performansi

Drugi i potencijalno još nezgodniji kompromis kod nove kartice je interno PCIe 4.0 x4 sučelje. Slabije AMD-ove kartice do sada su se oslanjale na 8-kanalno PCIe 4.0 sučelje, no kod Navija 24 je iz nekog razloga (štednja?) sučelje dodatno suženo. To nije problem ako se kartica koristi u PC-ju koji ima PCIe 4.0 utor, no jest ako je riječ o PCIe 3.0 utoru kakav je čest na starijim računalima. Korištenje PCIe 3.0 sučelja rezultira padom performansi između 10% do čak 50%, pa RX 6500 XT definitivno nije dobar izbor za korisnike koji nadograđuju starije računalo, pogotovo ako je ono temeljeno na Intelovom procesoru. Intel je prelazak na PCIe 4.0 kontroler odradio tek s 11. generacijom procesora Core, dok su svi stariji imali stariji kontroler. Niti s AMD-ovim procesorima situacija nije puno bolja – PCIe 4.0 sučelje stiglo je tek s Ryzenima serije 3000.

Za napajanje je dostatan 6-pinski PCIe konektor, u praksi kartica troši toliko malo da on praktički da nije ni potreban

Usko memorijsko sučelje, usko PCIe sučelje i 6-nanometarski proizvodni proces rezultirali su s druge strane s karticom koja troši svega 79 W pod punim opterećenjem. Za rad joj i dalje treba vanjsko napajanje, no dovoljan je 6-pinski konektor. Naposljetku spomenimo i preporučenu cijenu, iako svi znamo da ona trenutno nema veze sa stvarnom cijenom. AMD kaže da bi ova kartica trebala koštati 199 dolara, odnosno, na domaćem tržištu recimo od 1.600 do 1.800 kuna, zavisno o modelu. U praksi je početna cijena RX-ica 6500 XT 2.400 kuna dok je za model koji je nama pristigao na test – Gigabyteov RX 6500 XT Eagle, potrebno izdvojiti čak 2.450 kuna. Valja napomenuti da na cjenicima ima kartica od po 2.000 kuna, no navedeno je da su dostupne uz narudžbu.

Štedi gdje stigneš

Gigabyteov u svojoj ponudi ima dvije kartice temeljene na Naviju 24 – skuplji model Gaming i jeftiniji Eagle. Skuplja kartica ima moćniji hladnjak s tri ventilatora i ponešto viši Game takt – 2.685 naprema 2.610 MHz. Maksimalni radni takt malenog Navija 24 ide do gotovo 3 GHz, no praksi su brojke skromnije, ali ujedno i više od Gigabyteovih deklariranih. U našem je testiranju prosječni radni takt GPU-a pod opterećenjem bio 2.698 MHz.

Osim na kapacitetu memorije i propusnosti PCIe sučelja, AMD je odlučio prištedjeti i na ponudi video-konektora

Kartica je skromnih dimenzija – duljine 192 mm tako da stane u praktički bilo koje kućište. Zanimljivo je da nudi svega dva video-konektora – jedan HDMI 2.1 i jedan DisplayPort 1.4a, što nas ograničava na spajanje maksimalno dva monitora izuzev u slučaju da koristimo DisplayPort monitore s podrškom za ulančavanje. To za većina korisnika neće predstavljati problem, no svejedno nije lijepo vidjeti na kartici ovakve cijene. GPU je hlađen s nevelikim hladnjakom s dva ventilatora čiji radijator prelazi stražnji rub kartice. Ventilatori miruju kada kartica nije pod opterećenjem, a pod opterećenjem im se brzina kreće oko 2.000 rpm što rezultira umjerenom razinom buke od 41 dBA. Istovremeno se temperatura GPU-a vrti oko vrijednosti od 60 °C, a hot spot temperatura (dakle vrijednost najtoplijeg senzora u čipu) oscilira između 71 i 81 °C. Samim time ima dosta prostora za ručno podešavanje krivulje ovisnosti brzine ventilatora o temperaturi GPU-a, odnosno, smanjenje buke. Kartica pod opterećenjem troši svega 80 W – toliko malo da joj vanjsko napajanje praktički ni ne treba.

Novu karticu isprobali smo na PC-ju opremljenom s ASUS ROG CrossHair Hero VIII matičnom pločom, Ryzenom 9 5900X i 16 GB memorije DDR4-3600. Usporedili smo je s prvim skupljim Radeonom nove generacije, RX-om 6600, ali i nešto starijim Radeon RX 5600 XT. Za referencu, RX 6600 trenutno ima početnu cijenu od oko 3.800 kuna. NVIDIA trenutno nema kartica nove generacije u cjenovnom razredu s RX-icom 6500 XT. Od starih modela tu su GTX 1650 s 4 GB GDDR5 memorije i još stariji GTX 1050 Ti. U oba slučaja riječ je o značajno sporijim karticama.

To AMD-ov RX 6500 XT stavlja u jedinstvenu tržišnu poziciju gdje se, usprkos svim nedostacima, nameće kao jedini smislen odabir u cjenovnoj kategoriji od 2.000 do 3.000 kuna. S tim na umu pogledajmo rezultate testova. Ugodno igranje pri razlučivosti 1080p u nekolicini je srednje zahtjevnih naslova moguće čak i pri maksimalnim postavkama kvalitete prikaza. Dobar primjer za to su Red Dead Redemption 2, Death Stranding, i Horizon Zero Dawn. Kod drugih je pak za postizanje prosječnog frameratea od 60 sličica po sekundi potrebno smanjivati detalje na visoku ili srednju razinu. U većini slučajeva to je nužno zbog sâmog povećanja performansi, no postoje igre u kojima je primarni ograničavajući faktor niski kapacitet video-memorije (recimo Doom Eternal).

Kad je riječ o razlučivosti 1440p, situacija je očekivano daleko lošija, pa je vlasnicima monitora ovakve razlučivost preporučljivo izdvojiti više novca za neku od karticu iz sljedećeg cjenovnog razreda (ili bržu).

Radeon RX 6500 XT kartica je s mnogo kompromisa, no zbog stanja na tržištu ona zapravo nema smislenu konkurenciju i nameće se kao jedini izbor za korisnike koji žele uživati u PC igrama pri razlučivosti 1080p. S druge strane, ako već imate pristojnu karticu starije generacije srednje klase (Radeon RX 570/580, RX 5600 ili GeForce GTX 1650 Super na gore), nadogradnja na RX 6500 XT za vas nema smisla. Još jedan golemi minus za RX 6500 XT u kontekstu nadogradnje jest 4-kanalno PCIe sučelje koje osigurava optimalne performanse isključivo na PCIe 4.0 ili PCIe 5.0 utoru.