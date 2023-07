Ryzen 9 7945HX3D prvi je AMD-ov procesor za laptope s tehnologijom 3D V-Cache

AMD je ovoga tjedna predstavio Ryzen 9 7945HX3D, prvi procesor za laptope koji ima tvrtkinu tehnologiju 3D V-Cache. Za oni koje ne znaju, riječ je o tehnologiji predstavljenoj 2021. godine koja "slaže" dodatni sloj L3 cachea povrh procesora, što povećava performanse pri igranju videoigara.

Što se tiče specifikacija, Ryzen 9 7945HX3D ima 16 Zen4 jezgri, 32 threada te ukupno 144 MB L3 cachea. Procesor se može pojačati do 5,4 GHz ručno ili automatski pomoću AMD-ovog softvera Precision Boost Overdrive. Zadani TDP je 55 W, no može se konfigurirati i do 75 W, ovisno o želji proizvođača laptopa u kojem se CPU nalazi.

Foto: AMD

Budući da dodatni memorijski sloj sprječava rasipanje toplina i zahtijeva da procesor radi pri nešto nižim temperaturama, maksimalna radna temperatura Ryzena 9 7945HX3D smanjena je na 89°C, slično kao i na drugim modelima s tehnologijom 3D V-Cache.

Ovaj će se procesor prvo naći u ASUS-ovom ROG Scaru 17 već 22. kolovoza. Više detalja dostupno je na službenoj stranici AMD-a.