Tryx na CES-u proširio ponudu hladnjaka i kućišta

Tryx je na CES-u predstavio nove komponente kojima dodatno širi ponudu u segmentu hlađenja i PC kućišta. Fokus je na tihom i hladnijem radu

Matej Markovinović četvrtak, 8. siječnja 2026. u 14:52
📷 Foto: Tryx
Foto: Tryx

Kineski proizvođač PC hardvera, Tryx, predstavio je tri nova proizvoda na ovogodišnjem CES-u. Radi se o AIO vodenom hladnjaku Stageu 360, mid-tower kućištu Flova F50 te hladnjaku za procesor Turrisu 620.

Stage 360

Stage 360 je AIO vodeni hladnjak koji se ističe s dva 4-inčna IPS zaslona spojena u jedinstvenu cjelinu na samom kućištu pumpe. Cijeli je sustav temeljen na tehnologiji Asetek I dolazi s tri ARGB ventilatora.

Kako kažu iz Tryxa, hlađenje je predviđeno za procesore do 280 W TDP-a. Hladnjak podržava aktualne Intelove i AMD-ove sockete (Intel LGA 1851/1700/1200/115X i AMD AM5/AM4), a u Europi će biti dostupan od veljače 2026. u crnoj i bijeloj izvedbi s 360-milimetarskim radijatorom. Cijena mu je 300 eura.

Stage 360 📷 Foto: Tryx
Stage 360 Foto: Tryx

Flova F50

Flova F50 je ATX mid-tower kućište koje kombinira minimalistički dizajn s naglaskom na tihi rad. Prednja i bočna stranica koriste ventiliranu tekstilnu završnu obradu, a razina buke deklarirana je na 20 dBA. Posebnost kućišta je bočno postavljeni Tryxov cross flow ventilator, koji stvara drugačiji smjer strujanja zraka u odnosu na klasična rješenja.

Nadalje, Flova F50 podržava matične ploče s priključcima na stražnjoj strain, grafičke kartice do 420 mm te radijatore do 360 mm. U prodaju stiže u veljači 2026. u crnoj, bijeloj i ružičastoj boji po cijeni od 150 eura.

Flova F50 📷 Foto: Tryx
Flova F50 Foto: Tryx

Turris 620

Turris 620 označava ulazak Tryxa u segment snažnijih hladnjaka. Riječ je o dual-tower konstrukciji sa šest toplovodnih cijevi i velikim 5-inčnim IPS zaslonom montiranim na vrhu hladnjaka. Prema specifikacijama, TURRIS 620 je namijenjen procesorima s TDP-om do 280 W, uz maksimalnu razinu buke od 32,5 dBA.

Podržava aktualne Intelove i AMD-ove sockete, a na europsko tržište stiže u ožujku ove godine. Cijena mu još nije objavljena.  

Turris 620 📷 Foto: Tryx
Turris 620 Foto: Tryx

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi