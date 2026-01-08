Tryx na CES-u proširio ponudu hladnjaka i kućišta

Tryx je na CES-u predstavio nove komponente kojima dodatno širi ponudu u segmentu hlađenja i PC kućišta. Fokus je na tihom i hladnijem radu

Kineski proizvođač PC hardvera, Tryx, predstavio je tri nova proizvoda na ovogodišnjem CES-u. Radi se o AIO vodenom hladnjaku Stageu 360, mid-tower kućištu Flova F50 te hladnjaku za procesor Turrisu 620.

Stage 360

Stage 360 je AIO vodeni hladnjak koji se ističe s dva 4-inčna IPS zaslona spojena u jedinstvenu cjelinu na samom kućištu pumpe. Cijeli je sustav temeljen na tehnologiji Asetek I dolazi s tri ARGB ventilatora.

Kako kažu iz Tryxa, hlađenje je predviđeno za procesore do 280 W TDP-a. Hladnjak podržava aktualne Intelove i AMD-ove sockete (Intel LGA 1851/1700/1200/115X i AMD AM5/AM4), a u Europi će biti dostupan od veljače 2026. u crnoj i bijeloj izvedbi s 360-milimetarskim radijatorom. Cijena mu je 300 eura.

Stage 360 Foto: Tryx

Flova F50

Flova F50 je ATX mid-tower kućište koje kombinira minimalistički dizajn s naglaskom na tihi rad. Prednja i bočna stranica koriste ventiliranu tekstilnu završnu obradu, a razina buke deklarirana je na 20 dBA. Posebnost kućišta je bočno postavljeni Tryxov cross flow ventilator, koji stvara drugačiji smjer strujanja zraka u odnosu na klasična rješenja.

Nadalje, Flova F50 podržava matične ploče s priključcima na stražnjoj strain, grafičke kartice do 420 mm te radijatore do 360 mm. U prodaju stiže u veljači 2026. u crnoj, bijeloj i ružičastoj boji po cijeni od 150 eura.

Flova F50 Foto: Tryx

Turris 620

Turris 620 označava ulazak Tryxa u segment snažnijih hladnjaka. Riječ je o dual-tower konstrukciji sa šest toplovodnih cijevi i velikim 5-inčnim IPS zaslonom montiranim na vrhu hladnjaka. Prema specifikacijama, TURRIS 620 je namijenjen procesorima s TDP-om do 280 W, uz maksimalnu razinu buke od 32,5 dBA.

Podržava aktualne Intelove i AMD-ove sockete, a na europsko tržište stiže u ožujku ove godine. Cijena mu još nije objavljena.