Američke novinske kuće tužile OpenAI i Microsoft zbog nezakonitog preuzimanja članaka

Osam američkih novinskih kuća tužilo je OpenAI i Microsoft na saveznom sudu u New Yorku zbog povrede autorskih prava na sadržaj koji su iskoristili za obuku tehnologije koja stoji iza popularnih AI chatbotova – ChatGPT-a i Copilota.

Kako prenosi Reuters, među tužiteljima su The New York Daily News, The Chicago Tribune, The Orlando Sentinel, The Sun Sentinel iz Floride, The San Jose Mercury News, The Denver Post, The Orange County Register i The St. Paul Pioneer Press.

„Ova tužba proizlazi iz nezakonitog prisvajanja milijuna članaka izdavača od strane tuženika bez dopuštenja i bez plaćanja, što je potaknulo komercijalizaciju njihovih proizvoda generativne umjetne inteligencije, uključujući ChatGPT i Copilot“, navodi se u tužbi.

Tužitelji, stoga, traže da OpenAI i Microsoft moraju dobiti suglasnost izdavača za korištenje njihovih sadržaja te platiti „pošteni iznos za takvu upotrebu“. O svemu su se oglasili i iz OpenAI-ja, ali se nisu konkretno osvrnuli na tužbu.

„Pridajemo veliku pozornost našim proizvodima i njihovom procesu dizajniranja kako bismo podržali novinske organizacije. Ukazujemo na konstruktivna partnerstva i razgovore s mnogim novinskim organizacijama diljem svijeta kako bi se istražile prilike, raspravile sve nedoumice i ponudila rješenja“, priopćio je kreator ChatGPT-a.

Microsoft je odbio komentirati ovaj slučaj.