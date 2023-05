Lenovo ThinkPad Z13 zadržava duh serije s dodatkom visokog stila

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad Z13 Ekran 13,3” / 1.920x 1.200 / IPS / 60 Hz Procesor AMD Ryzen 7 Pro 6850U (8 C/ 16 T) Grafička kartica AMD Radeon 680M Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe Mreža Wi-Fi 6E(802.11ax), Bluetooth® 5.2 Konektori 2 × USB 3.2 Gen2 Type C (power delivery)

3,5 mm combo audio Dodaci TrackPoint Masa 1,25 kg Dimenzije 295 × 200× 13,9 mm Operacijski sustav Window 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 1.832,00 eura

Lenovo ThinkPad jedna je od najpopularnijih serija poslovnih računala koja su postala prepoznatljiva po izdžljivosti, kvalitetnoj tipkovnici, crvenom TrackPointu za navigaciju i općenito dobrim performansama i bateriji.

Kod serije Z13 Lenovo je te karakteristike nadogradio kroz dizajn i različite opcije korištenih materijala. Kao što se može dobiti hardver od Ryzena 5 do Ryzena 7 6850 kao u slučaju ovog konkretnog modela, tako i SSD ide do terabajta, RAM do 32 GB, ali i korišteni materijali od brušenog aluminija do nadogradnje u vidu pokriva od stilizirane kože.

Opcije postoje i kod odabira ekrana, pa ćete uz nižu cijenu kao što je ova od 1832 eura dobiti IPS ekran sa za njih prilično dobrom svjetlinom od 400 cd/m2. Ekran ima opciju za nižu emisiju plavog svjetla, a na svojih 13,3 inča ima rezoluciju od 1920 x 1200 piksela i pokriva 100% sRGB spektra. Najskuplje varijante modela Z13 dolaze s OLED ekranom više rezolucije od 2880x1800 piksela i podrškom za Dolby VIsion. IPS ekran ima omjer 16:10 koji sada prevladava kao trend kod laptopa, a pruža nešto veću radnu površinu i dobar je za radne zadatke. Radi se o seriji manjih gabarita, dok oni koji trebaju sličan uređaj mogu se odlučiti za veće Z16 modele.

Prepoznatljivi elementi ThinkPad serije poput tipkovnice i TrackPointa najuočljiviji su kod otklopljenog laptopa

Uređaj ima u potpunosti metalno aluimnijsko kućište. Rubovi oko ekrana su tanki i cijela serija ima male gabarite u domeni s konkurentima poput Dell XPS 13 Plus ili MacBook Air modela. Lenovo je za izradu koristio reciklirani aluminij i vegansku kožu koja se radi od reciklirane plastike.

S unutarnje strane najviše se vidi tradicija ThinkPad serije budući da se osim loga koji to otkriva nalazi prepoznatljiva tipkovnica u kojoj se i dalje nalazi TrackPoint. Crveni dodatak tipkovnici dobro poznat ljubiteljima serije ovog puta ima dodatnu funkcionalnost gdje dvostruki dodir otvara brzi meni za komunikacijske alate. Moguće je podesiti postavke kamere, stišati mirkofon i postavke za uklanjanje buke. Inače, ThinkPad Z13 ima web kameru od 1080p koja ima IR mogućnosti za prijavu u Windows Hello. Sama kamera nalazi se u laganom ispupčenju na vrhu ekran, detalju po kojemu se ovaj model dodatno razlikuje od konkurencije. Ispod tipkvnice nalazi se staklom zaštićeni Touchpad koji u ovoj izvedbi nema fizičke tipke.

Ono što pomalo iznenađuje je odabir sučelja, pa tako ThinkPad Z13 ima samo dva USB C priključka uz 3.5 mm audio ulaz. Nema utora za Ethranet, a kako je konfiguracija bazirana na AMD-u, nema niti podrške za Thunderbolt. Lenovo je doduše u pakiranje ubacio adapter za HDMI. S druge strane, Z13 ima podršku za WIFi 6E i Bluetooth 5.2, a s monitorom se možete povezati i preko USB-C izlaza.

Kod opremljenosti sučeljima Lenovo je ponudio samo dva USB-C porta te 3,5 mm audio utor

U unutrašnjosti kompaktnog poslovnjaka s premium materijalima nalazi se AMD Ryzen 7 Pro 6850U procesor koji ima osam jezgri i 16 Threadova. Ovaj model ima 16 GB radne memorije i SSD od 512 GB, a moguće je pronaći i opremljenije modele.

U prijevodu to znači da ćete imati perfomanse u rangu ili malo iznad ostatka konkurencije koja dolazi s Intelovim i7 ili Apple M2 procesorima. Istovremeno, s ThinkPad Z13 dobit ćete više od 17 sati baterije čime je ovo doista ultraprijenosan alat za cjelodnevni rad i malo više od toga. Tu je i podrška za brzo punjenje baterije, pa ćete moći učinkovito nadopuniti svoj prijenosnik. Isto tako, integrirana AMD grafička kartica je zamjetno bolja od Intelovih integriranih rješenja i bit će dostatna i za igranje na skromnim postavkama.

Što se tiče zvuka, uređaj dolazi sa stereo zvučnicima i Dolby Atmos podrškom za njih kao i za vanjske slušalice. ThinkPad je ugradio i dva mikrofona koji imaju podršku za Dolby Voice.

Ukupno se radi o snažnom modelu koji upotrebaljava kvalitetne materijalie u izradi, s prepoznatljivom tipkovnicom za seriju, IPS ili OLED ekranom relativno visoke svjetline. Laptop je lagan i s dugom autonomijom baterije i dalje bi mogao biti pouzdan poslovni suputnik.