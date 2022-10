Predstavljen Mercedes EQE - SUV s električnim pogonom i raskošnim Hyperscreenom u kabini

EQA, EQB, EQC, EQS i sada EQE u SUV izdanju znače da Mercedes ima iznimno veliku i bogatu ponudu električnih modela. Pogotovo kad tome još nadodamo limuzinske izvedbe EQE i EQS, odnosno jednovolumensku ili kombi verziju EQV. Najnoviji član EQ obitelji predstavljen je u Parizu, ali ne u sklopu salona na kojem Mercedesa ove godine nema.

Električar od kojeg se mnogo očekuje

Rekli bi da novi model u EQ obitelji ne donosi nikakvu revoluciju, ali donosi drugačiju filozofiju u odnosu na limuzinsko izdanje. Model je to od kojeg se mnogo očekuje, i vjeruje se kako bi trebao nositi veliki dio prodaje EQ modela. Sličnosti su vidljive s većim, ali i manjim modelima iz SUV ponude, kao i s limuzinskim modelom EQE. Doduše, SUV verzija donosi više prostora u putničkoj kabini, pa putnici uživaju veću razinu komfora. Pored toga, tu je i veći prtljažnik pa su putovanja lakša, a valja napomenuti kako je SUV izdanje i nešto kraće od limuzine.

Tri verzije na početku

Iza putničke kabine na raspolaganju je i prtljažni prostor kojem je pristup mnogo lakši nego li je to na limuzinskom izdanju. Osnovni obujam prtljažnika je 520 litara, a što se preklapanjem naslona stražnje klupe povećava na 1675 litara. To znači da je u osnovnom izdanju čak 90 litara više raspoloživog prostora kod SUV verzije.

Za sada su predviđene tri opcije modela. Početni je 350+ SUV, a riječ je o modelu o 215 kW/292 KS i 565 Nm maksimalnog okretnog momenta. Ista snaga, ali uz 765 Nm momenta dolazi kod modela 350 4Matic SUV. Dok prvi model ima samo stražnji elektromotor, druga dva, opremljena 4Matic pogonom na sva četiri kotača imaju i elektromotor na prednjoj osovini. Top izdanje je 500 4Matic SUV koji ima 300 kW/408 KS te 858 Nm maksimalnog okretnog momenta.

Prvi puta AMG u električnim SUV izvedbama

Sve tri verzije, a koje će biti raspoložive na početku lansiranja koriste i istu bateriju. Riječ je o litij-ionskoj verziji od 90,6 kWh pripremljenoj u 400 Voltnom izdanju. AC punjenje je na 22 kW, a tu je mogućnost DC punjenja do 170 kW, dok je deklarirani domet od 459 do 590 kilometara. Mercedes daje jamstvo na bateriju od 10 godina ili 250 tisuća kilometara. Početno izdanje pripremljeno je i za vuču prikolice do 750 kilograma, dok 4Matic modeli mogu i do 1800 kg.

Naravno. Iako smatramo kako je i model EQE 500 SUV i više nego dovoljno snažan model, ima onih kojima to ipak nije zadovoljavajuće. Za njih je AMG-ov odjel pripremio dvije opcije. Početan je AMG EQE 43 4Matic SUV koji isporučuje 350 kW/476 KS i 858 Nm okretnog momenta. Ovaj model ima ubrzanje s mjesta do stotke u tek 4,3 sekunde te poteže do 210 km/h.

Top verzija je AMG EQE 53 4Matic+ SUV koji u ‘osnovnom’ izdanju ima 460 kW/626 KS te 950 Nm okretnog momenta. Okruglih 1000 Nm okretnog momenta ima verzija s AMG Dynamic Plus paketom. Tu je i najveća snaga od 500 kW/687 KS. Ovako pripremljen strujni ‘projektil’ treba tek 3,5 sekunde do brzine od 100 km/h, a maksimum je limitiran na 240 km/h.

MBUX Hyperscreenom se traži

Iako je dio dodatne opreme, te vjerojatno iziskuje i ne tako malenu nadoplatu, vjerujemo kako će se mnogi odlučiti putničku kabinu opremiti MBUX Hyperscreenom koji čine tri OLED zaslona. Takva je barem do sada bila situacija na nedavno pridošlim EQ modelima na naše tržište – ne naručuju se bez ovog iznimno dojmljivog dodatka. Ova čak 141 cm široka digitalna nadzorna ploča donosi u automobil veliku dozu futurizma, a koja ujedno daje i dojam elegancije.

Ovi su zasloni dio infotainment sustava koji se svako malo nadograđuje, a pored toga ima mogućnost učenja, a što doprinosi i ostalim modelima opremljenim istim sustavom. MBUX operativni sustav ima brojne mogućnosti koje olakšavaju, kako ona kraća tako i ona dulje putovanja. Sve to mnogo je lakše kad na raspolaganju imate i iznimnu udobnost.

Napredan navigacijski uređaj pored stanica za punjenje pri odabiri rute, odnosno potvrdom vozača da mu iste odgovaraju ili ne odgovaraju, bira se najbrža odnosno najprikladnija ruta. Također reagira, navigacijski uređaj dinamički reagira na prometne gužve ili promjena načina vožnje. ‘Električna inteligancija’ znači da ovisno o odabranoj ruti i punionicama odmah daje i izračun troška puta, a s obzirom na cijenu energije na pojedinoj punionici.

Luksuza i više nego dovoljno

Već početni model ima sofisticiranu toplinsku arhitekturu s toplinskom pumpom kao standardnom opremom. Tako ovaj sustav radi vrlo učinkovito: otpadna toplina iz električnog pogona (inverter i elektromotor) i također visokonaponske baterije može se koristiti za grijanje unutrašnjosti. To drastično smanjuje potrošnju baterije za sustav grijanja, čime se povećava domet.

Opširniji i detaljniji tekst o Mercedesu EQE, s više fotografija potražite na stranicama Autoneta.