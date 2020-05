AMD predstavio Ryzen Pro 4000 procesore za poslovne prijenosnike

AMD je predstavio nove procesore iz serije Ryzen PRO 4000. Riječ je o procesorima Ryzen 7 PRO 4750U, Ryzen 5 PRO 4650U i Ryzen 3 PRO 4350U. Prema navodima proizvođača navedeni procesori predstavljaju veliki generacijski skok u odnosu na svoje prethodnike.

Da bi opravdao gore navedenu izjavu AMD je u službenim materijalima naveo i par podataka vezano uz performanse koje navedeni procesori ostvaruju u pojedinim aplikacijama. Kako su procesori Ryzen 7 PRO 4750U, Ryzen 5 PRO 4650U i Ryzen 3 PRO 4350U namijenjeni ugradnji u poslovne prijenosnike podaci se odnose na uredske aplikacije poput Microsoft Word i Microsoft Excel.

AMD navodi kako novi procesori u odnosu na prethodne modele ostvaruju 19% bolje performanse u Wordu te do 77% bolje performanse u Excelu. Za testiranje AMD je koristio najsnažniji model procesora - Ryzen 7 PRO 4750U kojemu je za glavnog protivnika postavio njegovog prethodnika - Ryzen 7 PRO 3700U.

Procesori iz Ryzen PRO 4000 serije imaju od četiri do osam jezgri te od osam do 16 threadova, do 12 MB cache memorije te veću brzinu, od 3,7 GHz do 4,1 GHz, ovisno o procesoru. Uz sva navedena poboljšanja AMD je uspio zadržati TDP prethodne serije – 15W. Procesori su namijenjeni malim i srednjim tvrtkama kojima su potrebne napredne performanse i sigurnosne značajke. AMD Zen 2 arhitektura fokusirana je sigurnost, a AMD Memory Guard nudi potpunu enkripciju memorije kako bi se osjetljivi podaci zaštitili u slučaju gubitka ili krađe prijenosnika.

Nova Ryzen PRO 4000 serija procesora već se može naći u pojedinim prijenosnim računalima AMD-ovih partnera – HP i Lenovo. HP ProBook x360 435 G7 i ProBook 445/455 G7 temelje se na procesorima iz serije AMD Ryzen 4000, dok prijenosnici tvrtke Lenovo, ThinkPad T14/T14s/X13/L14/15, pokreću procesori iz serije AMD Ryzen PRO 4000. Proizvođač posebno ističe kako su novi procesori energetski manje rastrošni zbog čega je moguća duža autonomija prijenosnika. Primjerice, Lenovo ThinkPad T14s s procesorom AMD Ryzen 7 PRO 4750U s jednim punjenjem baterije može raditi i do 20 sati.

AMD je Ryzen 7 PRO 4750U i Ryzen 5 PRO 4650U izravno suprostavio Intelovim najnovijim Core i7-10710U, Core i7-10510U i Core i5-10210U procesorima desete generacije, čije rezultate testova možete vidjeti u prilogu. Ukratko, Ryzeni su se pokazali boljim od Intelovih Core procesora, a posebice u grafičkoj snazi. Detaljnije informacije dostupne su na stranicama proizvođača.