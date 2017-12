Intel predstavio nove Gemini Lake procesore

Intel je predstavio nove mobilne i desktop procesore iz Gemini Lake serije. Radi se o dva Pentiuma Silver modela – N5000 i J5005 te o četiri Celerona – N4000, N4100, J4005 i J4150.

Kada su u pitanju Pentium Silver modeli proizvođač navodi kako će isti ponuditi 58% bolje performanse u odnosu na slične procesore od prije četiri godine. Novi Pentiumi i Celeroni donose podršku za Gigabitni Wi-Fi (2x2 802.11ac) i LACE tehnologiju (Local Adaptice Contrast Enhancement).

Pentium Silver N5000 namijenjen je za ugradnju u prijenosna računala, ima četiri jezgre i četiri threada, brzinu do 2,7 GHz, 4 MB cachea, UHD grafiku (UHD Graphics 605) brzine do 750 MHz. Snažniji Pentium Silver J5005, za desktop računala malčice se razlikuje u odnosu na svog mobilnog brata, brzina mu je do 2,8 GHz, a grafika mu radi na brzinama do 800 MHz.

Kad su Celeroni u pitanju, Intel je predstavio po dva modela za prijenosna i desktop računala. Celeron N4000 ima dvije jezgre i dva threada, maksimalna brzina mu iznosi 2,6 GHz i opremljen je UHD Graphics 600 grafikom brzine do 650 MHz. Model N4100 malčice je sporiji (2,4 GHz) no zato ima dvije jezgre više, ukupno četiri jezgre i četiri threada. Grafika je ista kao i kod N4000 modela, s tim da je za 50 MHz brža (750 MHz).

Desktop ponudu Intel je pokrio modelima J4005 i J4105, koje je opremio s dvije, odnosno četiri jezgre i jednakim brojem threadova (2 i 4). Grafika je identična onoj na mobilnim Celeronima – Intel UHD Graphics 600 koja ovisno o procesoru radi na 700 MHz (J4005), odnosno na 750 MHz (J4105). Svi procesori imaju podršku za dvokanalnu DDR4 i LPDDR4 memoriju brzine 2.400 MHz.

Detaljnije informacije o novim Intelovim procesorima dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača.