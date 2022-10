MediaTek Dimensity 1080 novi je SoC za mobitele srednjeg ranga

MediaTek je ovoga tjedna predstavio novi SoC za uređaje srednjeg ranga, Dimensity 1080. Radi se o SoC-u koji u usporedbi sa svojim prethodnikom, Dimensityjem 920, donosi poboljšane performanse, bolju učinkovitost i veće mogućnosti kad je riječ o kameri.

Naime, Dimensity 1080 dolazi s dvije Cortex-A78 jezgre od 2,6 GHz te šest Cortex-A55 jezgri od 2,0 GHz. Proizveden je na TSMC-ovom 6-nanometarskom proizvodnom procesu te koristi ARM Mali G68 MP4 GPU. Iako to nije novost, svakako treba napomenuti da SoC ima MediaTekovu HyperEngine 3.0 tehnologiju, koja omogućuje igranje videoigara na jednoj SIM kartici s 5G mrežom i telefoniranje putem druge SIM kartice.

Foto: MediaTek

Dok je Dimensity 920 mogao obrađivati slikovne podatke sa senzora do 108 MP, Dimensity 1080 sada može obrađivati one s 200-megapikselnih senzora koji sve više „niču“ na tržištu. Imagiq ISP omogućuje i snimanje HDR videozapisa pri 4K rezoluciji, a dodatno su podržani i Full HD+ zasloni s frekvencijom osvježavanja do 120 Hz.

Novi Dimensity 1080 i dalje podržava 5G mreže ispod 6 GHz te Wi-Fi 6, a tu je i treća generacija MediaTekovog APU-a. Podrške za mmWave 5G – nema.